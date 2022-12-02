Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле села Старый Хутор
Село Старый Хутор попало под обстрел со стороны украинских военных, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Никто из жителей не пострадал. Осколками снаряда повреждены три частных домовладения: выбиты окна, посечена кровля. Также повреждена линия электропередачи, село обесточено. Аварийные бригады энергетиков выехали на устранение последствий. Оперативные службы продолжают подомовой обход территории», — написал он.
Гладков накануне сообщил, что в результате обстрела села Муром пострадал один человек. Он добавил, что также были повреждены два дома и линия электропередачи. 30 ноября он написал о работе систем ПВО над Белгородом и Белгородским районом.
После начала спецоперации украинские военные стали регулярно обстреливать приграничные регионы России. С 11 апреля в Белгородской области действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. 21 ноября власти региона продлили его до 6 декабря. Кроме того, сегодня в Белгороде и Белгородской области продлили до 24 марта дистанционное обучение.
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