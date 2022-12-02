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Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле села Старый Хутор

Ведомости

Село Старый Хутор попало под обстрел со стороны украинских военных, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Никто из жителей не пострадал. Осколками снаряда повреждены три частных домовладения: выбиты окна, посечена кровля. Также повреждена линия электропередачи, село обесточено. Аварийные бригады энергетиков выехали на устранение последствий. Оперативные службы продолжают подомовой обход территории», — написал он.

Гладков накануне сообщил, что в результате обстрела села Муром пострадал один человек. Он добавил, что также были повреждены два дома и линия электропередачи. 30 ноября он написал о работе систем ПВО над Белгородом и Белгородским районом. 

После начала спецоперации украинские военные стали регулярно обстреливать приграничные регионы России. С 11 апреля в Белгородской области действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. 21 ноября власти региона продлили его до 6 декабря. Кроме того, сегодня в Белгороде и Белгородской области продлили до 24 марта дистанционное обучение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных