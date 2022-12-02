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В Каховке сообщили о начале эвакуации маломобильных граждан 3 декабря

Ведомости

3 декабря начинается эвакуация маломобильных жителей города Каховка в Херсонской области, сообщила администрация Каховского района в своем Telegram-канале.

«В субботу, 3 декабря, начинается эвакуация лежачих и маломобильных граждан с Каховки в один из пансионатов Генического района. В пансионате есть все условия для таких людей: тепло, питание и медицинский уход», — говорится в сообщении.

21 ноября администрация Каховского района призвала жителей незамедлительно эвакуироваться в связи с высоким уровнем военной угрозы. В ноябре сотрудники администрации Новой Каховки в Херсонской области покинули город. В администрации отметили, что после вывода российских войск с правого берега Днепра Новая Каховка оказалась под обстрелом крупнокалиберной артиллерии и минометов ВСУ, что сделало жизнь в городе небезопасной. Тысячи местных жителей откликнулись на призыв администрации Херсонской области обезопасить свои жизни и покинули дома, добавили там.

19 октября президент России Владимир Путин принял решение ввести военное положение в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях. Глава государства сообщил, что главы этих регионов будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности. Он уточнил, что их действия должны соответствовать обстановке.

9 ноября министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск на левый берег Днепра после того, как с докладом об обстановке в зоне СВО выступил командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин. Он объяснил это стремлением сохранить жизни военнослужащих и боеспособность войск, держать которые на правом берегу, в ограниченном районе он назвал «бесперспективным». 11 ноября Минобороны отчиталось о завершении вывода войск из Херсона, город теперь находится под контролем Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных