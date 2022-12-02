В Каховке сообщили о начале эвакуации маломобильных граждан 3 декабря
3 декабря начинается эвакуация маломобильных жителей города Каховка в Херсонской области, сообщила администрация Каховского района в своем Telegram-канале.
«В субботу, 3 декабря, начинается эвакуация лежачих и маломобильных граждан с Каховки в один из пансионатов Генического района. В пансионате есть все условия для таких людей: тепло, питание и медицинский уход», — говорится в сообщении.
21 ноября администрация Каховского района призвала жителей незамедлительно эвакуироваться в связи с высоким уровнем военной угрозы. В ноябре сотрудники администрации Новой Каховки в Херсонской области покинули город. В администрации отметили, что после вывода российских войск с правого берега Днепра Новая Каховка оказалась под обстрелом крупнокалиберной артиллерии и минометов ВСУ, что сделало жизнь в городе небезопасной. Тысячи местных жителей откликнулись на призыв администрации Херсонской области обезопасить свои жизни и покинули дома, добавили там.
19 октября президент России Владимир Путин принял решение ввести военное положение в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях. Глава государства сообщил, что главы этих регионов будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности. Он уточнил, что их действия должны соответствовать обстановке.
9 ноября министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск на левый берег Днепра после того, как с докладом об обстановке в зоне СВО выступил командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин. Он объяснил это стремлением сохранить жизни военнослужащих и боеспособность войск, держать которые на правом берегу, в ограниченном районе он назвал «бесперспективным». 11 ноября Минобороны отчиталось о завершении вывода войск из Херсона, город теперь находится под контролем Украины.
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