Российский союз боевых искусств сформировал отряд добровольцев для участия в СВО
Российский союз боевых искусств сформировал отряд добровольцев численностью 100 человек для участия в спецоперации на Украине, заявил полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.
«Сформирован отряд добровольцев — их больше 90 человек. Они все присутствуют в этом зале — это мастера спорта международного класса, заслуженные мастера спорта, перворазрядники, все те, с кем мы вместе проливали пот на тренировках», — сказал Трутнев на открытии форума боевых искусств «Битва чемпионов — 14: Школы против школы» (цитата по ТАСС).
Позже в его пресс-службе пояснили, что отряд состоит из 98 добровольцев, которые будут полностью укомплектованы и пройдут подготовку в военном центре в Гудермесе.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
Частичная мобилизации в России началась 21 сентября по указу президента страны. 28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу доложил о завершении частичной мобилизации. 31 октября в Минобороны заявили об окончательном завершении всех мероприятий, проводимых в рамках призыва по частичной мобилизации, включая выдачу повесток. Позже это подтвердил и Путин, подчеркнув, что в этом вопросе «поставлена точка».
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