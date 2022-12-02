Российский союз боевых искусств сформировал отряд добровольцев для участия в СВО

«Сформирован отряд добровольцев — их больше 90 человек. Они все присутствуют в этом зале — это мастера спорта международного класса, заслуженные мастера спорта, перворазрядники, все те, с кем мы вместе проливали пот на тренировках», — сказал Трутнев на открытии форума боевых искусств «Битва чемпионов — 14: Школы против школы» (цитата по ТАСС).