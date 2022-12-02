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Российский союз боевых искусств сформировал отряд добровольцев для участия в СВО

Ведомости

Российский союз боевых искусств сформировал отряд добровольцев численностью 100 человек для участия в спецоперации на Украине, заявил полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

«Сформирован отряд добровольцев — их больше 90 человек. Они все присутствуют в этом зале — это мастера спорта международного класса, заслуженные мастера спорта, перворазрядники, все те, с кем мы вместе проливали пот на тренировках», — сказал Трутнев на открытии форума боевых искусств «Битва чемпионов — 14: Школы против школы» (цитата по ТАСС).

Позже в его пресс-службе пояснили, что отряд состоит из 98 добровольцев, которые будут полностью укомплектованы и пройдут подготовку в военном центре в Гудермесе. 

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение. 

Частичная мобилизации в России началась 21 сентября по указу президента страны. 28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу доложил о завершении частичной мобилизации. 31 октября в Минобороны заявили об окончательном завершении всех мероприятий, проводимых в рамках призыва по частичной мобилизации, включая выдачу повесток. Позже это подтвердил и Путин, подчеркнув, что в этом вопросе «поставлена точка».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных