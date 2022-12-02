Собянин провел встречу с военнослужащими в зоне спецоперации

Собянин также сообщил, что в Луганске встретился с московскими врачами. «Бригада из 20 человек посменно работает в городской многопрофильной больнице № 7. <...> За все время сделали более 4000 операций. Это и раненые бойцы, и пострадавшие дети», — написал он в соцсети.