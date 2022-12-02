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Собянин провел встречу с военнослужащими в зоне спецоперации

Ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на линии обороны в зоне специальной военной операции и встретился с мобилизованными солдатами ВС РФ. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Помогаем нашим ребятам на линии обороны обустроить рубежи. <...> Сегодня побывал на месте. Пообщался со строителями и военнослужащими. Встретил бойцов, мобилизованных из Москвы. Настроение боевое», — написал столичный мэр, опубликовав фото с военнослужащими.

Собянин также сообщил, что в Луганске встретился с московскими врачами. «Бригада из 20 человек посменно работает в городской многопрофильной больнице № 7. <...> За все время сделали более 4000 операций. Это и раненые бойцы, и пострадавшие дети», — написал он в соцсети.

В начале ноября первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посетил Луганск, чтобы провести обучение для представителей СМИ и пресс-служб. В июле в Луганске впервые побывал спикер Госдумы Вячеслав Володин. В ходе поездки он встретился с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником и выступил перед депутатами народного совета республики.

В августе Донбасс впервые с начала спецоперации посетил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он встретился с врио глав ЛНР и ДНР Леонидом Пасечником и Денисом Пушилиным. Кроме того, в конце октября бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подтвердил, что находится в зоне боевых действий в Запорожской области. Он взял себе позывной «Космос».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных