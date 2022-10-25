Рогозин выбрал позывной «Космос» в зоне проведения СВО
Бывший гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин взял себе в зоне проведения специальной военной операции на Украине позывной «Космос», об этом он сообщил «РИА Новости».
«»Космос» — это мой позывной для радиообмена», — сказал он.
Ранее он опубликовал в своем Telegram-канале несколько фотографий. На этих кадрах Рогозин одет в военную форму с нашивкой «Космос».
«Мужчины, с которыми я подружился на передовой и в расположении частей, вызывают искреннее уважение. Они, по большей части, в недавнем прошлом — гражданские люди, а сегодня — опытнейшие комбаты. Умные, обстоятельные, грозные и готовые драться с врагом командиры. Вместе — горы свернем», — сказал он.
Накануне, 24 октября, Рогозин подтвердил, что он находится на передовой в Запорожской области. Он также написал, что хочет, «чтобы мечта о Славянске сбылась». В 2014 г. Рогозин в своих социальных сетях писал о готовности обменять все свои должности «на счастье быть сейчас в одном окопе с защитниками Славянска».
15 июля президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении Рогозина с должности директора «Роскосмоса». На эту должность был назначен бывший вице-премьер Юрий Борисов. Рогозин возглавлял госкорпорацию с мая 2018 г. В тот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что со временем Рогозин будет трудоустроен. «Мы своевременно об этом сообщим, у него будет новая работа», — сказал пресс-секретарь, отвечая на вопрос, будет ли экс-главе «Роскосмоса» предложена какая-либо должность в администрации президента или в системе органов власти.
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