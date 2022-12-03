Журнал Минобороны: Россия нарастит войска на северном направлении после расширения НАТО
Планируемое вступление Финляндии и Швеции в НАТО потребует наращивания войск РФ на северном направлении, Россия может также запланировать нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности по объектам на территориях этих стран. Об этом сообщает журнал «Военная мысль», издаваемый Минобороны РФ.
«Хотя планируемое вступление Финляндии и Швеции в блок НАТО представляет собой всего лишь юридическое оформление давно сложившихся отношений, его в настоящее время необходимо рассматривать как наиболее актуальный вызов РФ, который требует принятия комплекса адекватных мер», — говорится в статье «Современные вызовы военной безопасности Российской Федерации в Арктике».
Как поясняют авторы статьи, меры будут необходимы в связи с увеличением границы РФ с государствами - членами НАТО более чем на 1000 км. На территории Финляндии и Швеции, «по аналогии с Норвегией, могут быть размещены на временной или постоянной основе формирования объединенных вооруженных сил НАТО и развернута система заблаговременного складирования вооружения и военной техники, материальных средств».
Угрозой «Военная мысль» называет возможное размещение в Финляндии оперативно-тактических ракетных комплексов. Речь идет о риске ударов по объектам оборонно-промышленного комплекса в Архангельской области и транспортной инфраструктуре в регионе, поясняет журнал.
«С нашей стороны это потребует наращивания на северном направлении состава сухопутных и береговых войск, ракетных войск и артиллерии, войск противовоздушной обороны и авиации, в том числе беспилотной, а также планирования нанесения ударов высокоточным оружием большой дальности по объектам на территориях Финляндии и Швеции», — пишет издание.
Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в середине мая на фоне спецоперации России на Украине. Тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассматривает вступление Финляндии в НАТО как угрозу для России: «Мы уже неоднократно говорили, что расширение НАТО и приближение военной инфраструктуры альянса к нашим границам не делает мир, а главное, наш европейский, евразийский континент более стабильным и безопасным».
В конце июня руководство НАТО приняло решение пригласить эти две страны в состав альянса. Единственными странами, которые до сих пор не одобрили вступление Финляндии и Швеции в НАТО, являются Венгрия и Турция. Замглавы российского МИДа Александр Грушко заявил, что Россия не будет отвечать на вступление Финляндии и Швеции в НАТО «на эмоциях», однако это решение не останется без политической реакции.