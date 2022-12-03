Журнал Минобороны: Россия нарастит войска на северном направлении после расширения НАТО

В конце июня руководство НАТО приняло решение пригласить эти две страны в состав альянса. Единственными странами, которые до сих пор не одобрили вступление Финляндии и Швеции в НАТО, являются Венгрия и Турция. Замглавы российского МИДа Александр Грушко заявил, что Россия не будет отвечать на вступление Финляндии и Швеции в НАТО «на эмоциях», однако это решение не останется без политической реакции.