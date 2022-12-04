МИД Финляндии объяснил стремление страны в НАТО ядерной риторикой России
Ядерная риторика Москвы стала ключевым фактором, который побудил Финляндию подать заявку на вступление в НАТО, заявил в интервью Kyodo министр иностранных дел страны Пекка Хаависто.
Министр, как пишет издание, заявил, что «ядерные угрозы Москвы заставили Финляндию, которая имеет с Россией общую границу протяженностью около 1300 км, задуматься о том, как реагировать и откуда заручиться поддержкой». Хаависто назвал эти опасения одной из причин, побудивших Хельсинки внести «исторические изменения» в свою политику безопасности и подать заявку на вступление в НАТО.
Глава финского МИДа указал на важность ядерной безопасности во время боевых действий и упомянул ситуацию вокруг Запорожской АЭС, которая находится под контролем российских сил и подвергается обстрелам. По его словам, серьезная авария на этом объекте будет «одним из худших сценариев, которые могут произойти».
После начала российской спецоперации на Украине Финляндия и Швеция в мае подали заявки на членство в Североатлантическом альянсе. Венгрия и Турция пока не ратифицировали заявки на присоединение к НАТО в феврале следующего года.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Кремль рассматривает вступление Финляндии в НАТО как угрозу для России: «Мы уже неоднократно говорили, что расширение НАТО и приближение военной инфраструктуры альянса к нашим границам не делает мир, а главное, наш европейский, евразийский континент более стабильным и безопасным».
Издаваемый Минобороны РФ журнал опубликовал на этой неделе статью, в которой говорится о возможном наращивании войск РФ на северном направлении после вступления двух стран в НАТО.
7 октября президент США Джо Байден заявил, что человечество столкнулось с прямой угрозой применения ядерного оружия впервые со времен Карибского кризиса. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в свою очередь, неоднократно заявлял, что западные СМИ и политики активно рассуждают о вопросах применения ядерного оружия, однако Россия в этом принимать участия не будет. При этом он напомнил, что Москва может применить ядерное оружие только в соответствии с положениями ядерной доктрины страны.