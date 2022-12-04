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Политика

МИД Финляндии объяснил стремление страны в НАТО ядерной риторикой России

Ведомости

Ядерная риторика Москвы стала ключевым фактором, который побудил Финляндию подать заявку на вступление в НАТО, заявил в интервью Kyodo министр иностранных дел страны Пекка Хаависто.

Министр, как пишет издание, заявил, что «ядерные угрозы Москвы заставили Финляндию, которая имеет с Россией общую границу протяженностью около 1300 км, задуматься о том, как реагировать и откуда заручиться поддержкой». Хаависто назвал эти опасения одной из причин, побудивших Хельсинки внести «исторические изменения» в свою политику безопасности и подать заявку на вступление в НАТО. 

Глава финского МИДа указал на важность ядерной безопасности во время боевых действий и упомянул ситуацию вокруг Запорожской АЭС, которая находится под контролем российских сил и подвергается обстрелам. По его словам, серьезная авария на этом объекте будет «одним из худших сценариев, которые могут произойти».

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После начала российской спецоперации на Украине Финляндия и Швеция в мае подали заявки на членство в Североатлантическом альянсе. Венгрия и Турция пока не  ратифицировали заявки на присоединение к НАТО в феврале следующего года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Кремль рассматривает вступление Финляндии в НАТО как угрозу для России: «Мы уже неоднократно говорили, что расширение НАТО и приближение военной инфраструктуры альянса к нашим границам не делает мир, а главное, наш европейский, евразийский континент более стабильным и безопасным».

Издаваемый Минобороны РФ журнал опубликовал на этой неделе статью, в которой говорится о возможном наращивании войск РФ на северном направлении после вступления двух стран в НАТО. 

7 октября президент США Джо Байден заявил, что человечество столкнулось с прямой угрозой применения ядерного оружия впервые со времен Карибского кризиса. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в свою очередь, неоднократно заявлял, что западные СМИ и политики активно рассуждают о вопросах применения ядерного оружия, однако Россия в этом принимать участия не будет. При этом он напомнил, что Москва может применить ядерное оружие только в соответствии с положениями ядерной доктрины страны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных