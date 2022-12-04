Губернатор Гладков сообщил о разрушениях в результате обстрела села Тишанка

Ранее на этой неделе под обстрел попало село Старый Хутор, никто не пострадал, но повреждения получили три частных домовладения. До этого Гладков сообщал, что в результате обстрела села Муром пострадал один человек. 30 ноября он написал о работе систем ПВО над Белгородом и Белгородским районом.