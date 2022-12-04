Губернатор Гладков сообщил о разрушениях в результате обстрела села Тишанка
Село Тишанка Волоконовского района Белгородской области, расположенное вблизи украинской границы, в воскресенье попало под обстрел, есть разрушения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Под обстрел попало село Тишанка Волоконовского района. Пострадавших нет», — написал Гладков.
По его данным, снарядом было разрушено нежилое здание, также есть повреждения на линиях газо- и электроснабжения. На месте удара работают оперативные и аварийные службы, добавил глава региона.
После начала спецоперации украинские военные стали регулярно обстреливать приграничные регионы России. С 11 апреля в Белгородской области действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. 21 ноября власти региона продлили его до 6 декабря. В Белгороде и Белгородской области продлили до 24 марта дистанционное обучение.
Ранее на этой неделе под обстрел попало село Старый Хутор, никто не пострадал, но повреждения получили три частных домовладения. До этого Гладков сообщал, что в результате обстрела села Муром пострадал один человек. 30 ноября он написал о работе систем ПВО над Белгородом и Белгородским районом.