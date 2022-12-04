Губернатор Курской области сообщил о втором за сутки обстреле ВСУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли хутор Кучерово в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. Приграничные территории области атаковали второй раз за сутки.
«Сегодня под обстрел ВСУ также попал хутор Кучерово Беловского района. Предварительно зафиксировано не менее 10 прилетов», — написал Старовойт.
По его словам, пострадавших в результате атаки нет, все снаряды упали в огородах и на улицах. Существенных повреждений, по данным властей, нет: только в одной нежилой постройке осколками в результате обстрела были выбиты стекла.
Ранее сегодня ВСУ обстреляли село Гуево Суджанского района Курской области, никто не пострадал, сообщал Старовойт.
После начала спецоперации украинские военные регулярно обстреливают приграничные регионы России. 20 ноября в Курской области продлили действие «желтого» (высокого) уровня террористической опасности до 6 декабря. Аналогичное решение приняли власти Белгородской области.
На этой неделе Старовойт сообщил о планах внедрить смс-оповещение в случае чрезвычайной ситуации в приграничных районах.
«На сегодняшний момент у нас развернута региональная система оповещения, муниципальная система оповещения еще не доведена до рабочего состояния. Рассылку смс мы сейчас также отрабатываем с операторами, я думаю, это на сегодняшний момент также может быть введено в эксплуатацию», — говорил губернатор.
На модернизацию системы оповещения необходимо свыше 1 млрд руб., добавил он.