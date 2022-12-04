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Губернатор Курской области сообщил о втором за сутки обстреле ВСУ

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли хутор Кучерово в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. Приграничные территории области атаковали второй раз за сутки. 

«Сегодня под обстрел ВСУ также попал хутор Кучерово Беловского района. Предварительно зафиксировано не менее 10 прилетов», — написал Старовойт.

По его словам, пострадавших в результате атаки нет, все снаряды упали в огородах и на улицах. Существенных повреждений, по данным властей, нет: только в одной нежилой постройке осколками в результате обстрела были выбиты стекла.

Ранее сегодня ВСУ обстреляли село Гуево Суджанского района Курской области, никто не пострадал, сообщал Старовойт.

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После начала спецоперации украинские военные регулярно обстреливают приграничные регионы России. 20 ноября в Курской области продлили действие «желтого» (высокого) уровня террористической опасности до 6 декабря. Аналогичное решение приняли власти Белгородской области.

На этой неделе Старовойт сообщил о планах внедрить смс-оповещение в случае чрезвычайной ситуации в приграничных районах.

«На сегодняшний момент у нас развернута региональная система оповещения, муниципальная система оповещения еще не доведена до рабочего состояния. Рассылку смс мы сейчас также отрабатываем с операторами, я думаю, это на сегодняшний момент также может быть введено в эксплуатацию», — говорил губернатор.

На модернизацию системы оповещения необходимо свыше 1 млрд руб., добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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