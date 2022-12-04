Новак: Россия будет продавать нефть только на рыночных условиях
Россия будет продавать нефть и нефтепродукты только в те страны, которые продолжат работать на рыночных условиях, даже если придется сократить добычу, заявил в эфире «России 24» вице-премьер Александр Новак.
Он отметил, что позиция России по поводу введения потолка цен на российскую нефть остается неизменной, о чем говорил президент Владимир Путин. Правительство же придерживается мнения, что установление предельной цены – это нерыночный инструмент, противоречащий принципам Всемирной торговой организации (ВТО), и сейчас, по его словам, кабмин готовит механизм, запрещающий торговлю на условиях ценового потолка.
«Мы будем продавать нефть и нефтепродукты в те страны, которые будут с нами работать на рыночных условиях, даже если нам придется несколько сократить добычу», – подчеркнул Новак (цитата по ТАСС).
3 декабря минфин США сообщил, что «коалиция ограничения цен» (Евросоюз, Австралия и G7) на следующей неделе введет ограничения, связанные с российской нефтью, в том числе запрет на страхование морских перевозок. Меры не будут действовать, если покупатели приобретут в России нефть по цене $60 за баррель или ниже. Входящие в коалицию государства согласовали предельную цену на нефть, чтобы поддерживать поставки российских энергоносителей по сниженной цене, отмечалось в заявлении.
2 декабря Евросоюз также договорился о введении потолка цен на нефть из России в $60 за баррель, заявил ранее постпред Польши при ЕС Анджей Садось. 3 декабря в Еврокомиссии сообщили, что в зависимости от рыночных условий предельная цена будет пересматриваться.
Российские власти неоднократно говорили, что не будут поставлять энергоресурсы странам, которые присоединятся к ценовому потолку на нефть и газ из РФ. «Мы не будем действовать себе в ущерб», — заявил в октябре президент РФ Владимир Путин.