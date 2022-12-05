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Минобороны сообщило о продолжении наступления на купянском направлении

Ведомости

Российские войска продолжают наступательные действия на Донецком направлении, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На Донецком направлении продолжаются успешные наступательные действия российских подразделений. За сутки уничтожено более 70 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины и четыре пикапа», – приводятся его слова в Telegram-канале Минобороны.

Конашенков также рассказал о срыве попытки ВСУ атаковать силами двух тактических групп в направлении Червонопоповки и Житловки на краснолиманском направлении и нанесении удара по ротной тактической группе ВСУ под Табаевкой на купянском направлении. На южнодонецком направлении украинская сторона попыталась контратаковать село Никольское, однако была отброшена на исходные позиции.

Кроме того российская авиация и артиллерия поразили склад боеприпасов ВСУ под Каменским и пункты временной дислокации иностранных наемников в районах населенных пунктов Краматорск и Диброва в ДНР. За сутки были сбиты также украинский самолет Су-25 в небе над Юрьевкой и МиГ-29 в районе Зверево.

28 ноября врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска близки к оперативному окружению Артемовска (Бахмута). После этого были взяты под контроль пункты Белогоровка и Перше Травня на Донецком направлении, заявил 30 ноября Конашенков. 4 декабря Минобороны сообщило об успехах в наступлении в районе Артемовска.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных