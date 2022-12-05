Минобороны сообщило о продолжении наступления на купянском направлении

Кроме того российская авиация и артиллерия поразили склад боеприпасов ВСУ под Каменским и пункты временной дислокации иностранных наемников в районах населенных пунктов Краматорск и Диброва в ДНР. За сутки были сбиты также украинский самолет Су-25 в небе над Юрьевкой и МиГ-29 в районе Зверево.