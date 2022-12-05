Россия готовит ответ на введение Евросоюзом потолка цен на российскую нефть

Вместе с тем Песков заявил, что в результате этого цены на российскую нефть изменятся, отметив, что введенные ограничения — «это шаг в сторону дестабилизации мировых энергетических рынков». Пресс-секретарь президента также сказал, что потолок цен и нефтяное эмбарго не повлияют на финансирование и ход спецоперации. По его словам, российская экономика «обладает необходимым потенциалом для обеспечения всех потребностей в рамках СВО».