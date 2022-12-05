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Россия готовит ответ на введение Евросоюзом потолка цен на российскую нефть

Ведомости

Россия не признает потолок цен на российскую нефть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, это решение является «шагом в сторону дестабилизации мировых энергетических рынков».

«Решение готовится, но тут очевидным является одно: никаких потолков мы признавать не будем», — прокомментировал представитель Кремля.

Вместе с тем Песков заявил, что в результате этого цены на российскую нефть изменятся, отметив, что введенные ограничения — «это шаг в сторону дестабилизации мировых энергетических рынков». Пресс-секретарь президента также сказал, что потолок цен и нефтяное эмбарго не повлияют на финансирование и ход спецоперации. По его словам, российская экономика «обладает необходимым потенциалом для обеспечения всех потребностей в рамках СВО».

5 декабря 2022 г. вступил в силу запрет на поставки российской нефти морским путем в страны Евросоюза. Вместе с ним был введен потолок цен на российский энергоресурс на уровне $60 за баррель. Ограничения одобрили страны «большой семерки» (G7, входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония), а также страны Евросоюза и Австралия. Размер предельной цены согласовывали в течение недели. В результате странам ЕС удалось договориться только 3 декабря.

Изначально предполагалось, что потолок будет установлен на уровне $60 за баррель, однако Греция и Мальта предложили увеличить его до $70 за баррель. Вместе с тем страны Балтии и Польша считали такое ограничение слишком «щедрым». В частности, в Варшаве предлагали установить ценовой потолок на уровне $30 за баррель.

В октябре президент России Владимир Путин во время выступления на форуме «Российская энергетическая неделя» заявил, что Россия не будет поставлять энергоресурсы тем странам, которые введут ценовой потолок на нефть. По его словам, Россия является надежным партнером и «всегда выполняет свои обязательства». Этим, по мнению Путина, Россия «кардинально отличается» от стран Запада, которые «цинично отказались выполнять» контракты, заключенные ранее с российскими компаниями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных