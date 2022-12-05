CentralAsia: в Китае казнили причастных к краже угля из Монголии чиновников

Уже второй день в столице Монголии Улан-Баторе идут протесты на фоне сообщений о краже угля на сумму 60 трлн тугриков ($1,8 млрд). Местные СМИ писали, что количество угля, вывезенного из Монголии, отличается от того, что получил Китай. В результате на улицы вышли несколько тысяч человек с требованием назвать имена виновных и привлечь их к ответственности, сообщает издание News.mn.