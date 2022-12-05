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CentralAsia: в Китае казнили причастных к краже угля из Монголии чиновников

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В Китае казнили должностных лиц, которые были причастны к краже угля из Монголии. Об этом сообщает портал CentralAsia.

«Китайская сторона казнила должностных лиц, причастных к краже этого угля, китайская сторона отправила имена монгольских политиков, причастных к этому делу, премьер-министру [Монголии] Лувсаннамсрайну Оюуну-Эрдэнэ», — говорится в сообщении. 

Уже второй день в столице Монголии Улан-Баторе идут протесты на фоне сообщений о краже угля на сумму 60 трлн тугриков ($1,8 млрд). Местные СМИ писали, что количество угля, вывезенного из Монголии, отличается от того, что получил Китай. В результате на улицы вышли несколько тысяч человек с требованием назвать имена виновных и привлечь их к ответственности, сообщает издание News.mn.

Отмечается, что характер протестов постепенно становится все более жестоким. По данным News.mn, в ходе митингов пострадали четыре человека. Кроме того, протестующие ворвались в здание правительства.

«На сегодняшний день около 15 чиновников находятся под следствием. В отношении представителей правительства, министерств и ведомств ведется расследование на основании жалобы правительства», — рассказали руководитель секретариата правительства Монголии и лидер правящей Монгольской народной партии Дашзэгвийн Амарбаясгалан (цитата по ТАСС).

Власти Монголии призывают протестующих к диалогу. Так, они создали рабочую группу для обсуждения ситуации с недовольными гражданами. В то же время, сообщает телеканал Eagle, губернатор столицы Монголии и мэр города Улан-Батора Долгорсурэнгийн Сумьяабазар издал указ о силовом разгоне протестующих. Граждан страны призвали прекратить митинги.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных