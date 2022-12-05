CentralAsia: в Китае казнили причастных к краже угля из Монголии чиновников
В Китае казнили должностных лиц, которые были причастны к краже угля из Монголии. Об этом сообщает портал CentralAsia.
«Китайская сторона казнила должностных лиц, причастных к краже этого угля, китайская сторона отправила имена монгольских политиков, причастных к этому делу, премьер-министру [Монголии] Лувсаннамсрайну Оюуну-Эрдэнэ», — говорится в сообщении.
Уже второй день в столице Монголии Улан-Баторе идут протесты на фоне сообщений о краже угля на сумму 60 трлн тугриков ($1,8 млрд). Местные СМИ писали, что количество угля, вывезенного из Монголии, отличается от того, что получил Китай. В результате на улицы вышли несколько тысяч человек с требованием назвать имена виновных и привлечь их к ответственности, сообщает издание News.mn.
Отмечается, что характер протестов постепенно становится все более жестоким. По данным News.mn, в ходе митингов пострадали четыре человека. Кроме того, протестующие ворвались в здание правительства.
«На сегодняшний день около 15 чиновников находятся под следствием. В отношении представителей правительства, министерств и ведомств ведется расследование на основании жалобы правительства», — рассказали руководитель секретариата правительства Монголии и лидер правящей Монгольской народной партии Дашзэгвийн Амарбаясгалан (цитата по ТАСС).
Власти Монголии призывают протестующих к диалогу. Так, они создали рабочую группу для обсуждения ситуации с недовольными гражданами. В то же время, сообщает телеканал Eagle, губернатор столицы Монголии и мэр города Улан-Батора Долгорсурэнгийн Сумьяабазар издал указ о силовом разгоне протестующих. Граждан страны призвали прекратить митинги.
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