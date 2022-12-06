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Посол назвал причину своего вызова в МИД Канады

Ведомости

Посол России в Канаде Олег Степанов сообщил, что его вызвали в МИД страны из-за пресс-релиза о голодоморе на Украине, который дипмиссия распространила пять дней назад.

«Генеральный директор [департамента] по европейским делам Майкл Бонсер пригласил, чтобы сделать демарш, донести канадскую позицию несогласия с пресс-релизом посольства по голодомору, который пять дней назад нами был распространен», – приводит его слова ТАСС.

Степанов пояснил, что в разговоре донес до Бонсера позицию России, в соответствии с которой голодомор в 1930-е гг. был не только в Украинской ССР, но и в других республиках СССР. По итогам встречи стороны «разошлись на несогласии» по этому вопросу, заключил он.

В распространенном ранее релизе посольство отмечало, в частности, что в 2010 г. концепция «голодомора как геноцида украинцев» была отвергнута как ложная и антинаучная Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ), признавшей гибель миллионов людей в тот исторический период в Белоруссии, Казахстане, Молдове, России и на Украине. Посольство также указало на то, что наибольшая смертность из-за голода была преимущественно в регионах с русским населением.

В прошлый раз Степанова вызывали в МИД Канады 28 ноября после того, как дипмиссия опубликовала в своем Twitter публикацию с изображением перечеркнутого ЛГБТ-флага и комментарием «Это все о семье. Семья – это мужчина и женщина и дети». В канадском правительстве сочли подобные заявления атакой на ценности страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных