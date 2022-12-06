Посол назвал причину своего вызова в МИД Канады
Посол России в Канаде Олег Степанов сообщил, что его вызвали в МИД страны из-за пресс-релиза о голодоморе на Украине, который дипмиссия распространила пять дней назад.
«Генеральный директор [департамента] по европейским делам Майкл Бонсер пригласил, чтобы сделать демарш, донести канадскую позицию несогласия с пресс-релизом посольства по голодомору, который пять дней назад нами был распространен», – приводит его слова ТАСС.
Степанов пояснил, что в разговоре донес до Бонсера позицию России, в соответствии с которой голодомор в 1930-е гг. был не только в Украинской ССР, но и в других республиках СССР. По итогам встречи стороны «разошлись на несогласии» по этому вопросу, заключил он.
В распространенном ранее релизе посольство отмечало, в частности, что в 2010 г. концепция «голодомора как геноцида украинцев» была отвергнута как ложная и антинаучная Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ), признавшей гибель миллионов людей в тот исторический период в Белоруссии, Казахстане, Молдове, России и на Украине. Посольство также указало на то, что наибольшая смертность из-за голода была преимущественно в регионах с русским населением.
В прошлый раз Степанова вызывали в МИД Канады 28 ноября после того, как дипмиссия опубликовала в своем Twitter публикацию с изображением перечеркнутого ЛГБТ-флага и комментарием «Это все о семье. Семья – это мужчина и женщина и дети». В канадском правительстве сочли подобные заявления атакой на ценности страны.
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