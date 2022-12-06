Посол назвал причину своего вызова в МИД Канады

В распространенном ранее релизе посольство отмечало, в частности, что в 2010 г. концепция «голодомора как геноцида украинцев» была отвергнута как ложная и антинаучная Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ), признавшей гибель миллионов людей в тот исторический период в Белоруссии, Казахстане, Молдове, России и на Украине. Посольство также указало на то, что наибольшая смертность из-за голода была преимущественно в регионах с русским населением.