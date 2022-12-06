Мишустин призвал наращивать темпы обеспечения потребностей российских войск
Темпы реализации задач по обеспечению нужд Вооруженных сил России должны постоянно наращиваться, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей ВС России.
«Темпы реализации целевых заданий должны постоянно наращиваться по всем направлениям, включая экипировку, снаряжение, медицину и строительство инфраструктуры», – сказал он.
Минобороны, Росгвардия, МВД и ФСБ уже отчитались о приведении нормативов обеспеченности в соответствие со своими реальными потребностями. Сейчас завершается работа по утверждению планов-графиков целевых заданий на ближайшее время, после чего поставщики на их основе будут выстраивать свою деятельность, пояснил Мишустин.
Премьер также напомнил о поручении президента Владимира Путина о необходимости улучшения качества оснащения российских войск. Для этого необходимо проанализировать деятельность конструкторских центров по изучению информации непосредственно из районов ведения боевых действий, предлагаемые ими решения и перспективы реализации, добавил он.
Привести нормативы обеспеченности Вооруженных сил страны в соответствие с их реальными потребностями, возникающими в ходе проведения спецоперации на Украине, в ноябре поручил президент РФ Владимир Путин. Кроме того, для повышения качества оснащения российских войск правительству было поручено наладить оперативный обмен информацией между подразделениями, непосредственно участвующими в СВО, и производителями вооружений и экипировки.
25 октября прошло первое заседание Координационного совета по обеспечению потребностей войск, в ходе которого Мишустин заявил о необходимости развернуть полномасштабное производство экипировки и обмундирования для обеспечения всех мобилизованных. По его словам, необходимо задействовать все мощности легкой промышленности, включая малые предприятия в регионах, а также организовать бесперебойные поставки сырья, материалов, тканей.
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