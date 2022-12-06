Мишустин призвал наращивать темпы обеспечения потребностей российских войск

Минобороны, Росгвардия, МВД и ФСБ уже отчитались о приведении нормативов обеспеченности в соответствие со своими реальными потребностями. Сейчас завершается работа по утверждению планов-графиков целевых заданий на ближайшее время, после чего поставщики на их основе будут выстраивать свою деятельность, пояснил Мишустин.