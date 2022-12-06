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Мишустин призвал наращивать темпы обеспечения потребностей российских войск

Ведомости

Темпы реализации задач по обеспечению нужд Вооруженных сил России должны постоянно наращиваться, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей ВС России.

«Темпы реализации целевых заданий должны постоянно наращиваться по всем направлениям, включая экипировку, снаряжение, медицину и строительство инфраструктуры», – сказал он.

Минобороны, Росгвардия, МВД и ФСБ уже отчитались о приведении нормативов обеспеченности в соответствие со своими реальными потребностями. Сейчас завершается работа по утверждению планов-графиков целевых заданий на ближайшее время, после чего поставщики на их основе будут выстраивать свою деятельность, пояснил Мишустин.

Премьер также напомнил о поручении президента Владимира Путина о необходимости улучшения качества оснащения российских войск. Для этого необходимо проанализировать деятельность конструкторских центров по изучению информации непосредственно из районов ведения боевых действий, предлагаемые ими решения и перспективы реализации, добавил он.

Привести нормативы обеспеченности Вооруженных сил страны в соответствие с их реальными потребностями, возникающими в ходе проведения спецоперации на Украине, в ноябре поручил президент РФ Владимир Путин. Кроме того, для повышения качества оснащения российских войск правительству было поручено наладить оперативный обмен информацией между подразделениями, непосредственно участвующими в СВО, и производителями вооружений и экипировки.

25 октября прошло первое заседание Координационного совета по обеспечению потребностей войск, в ходе которого Мишустин заявил о необходимости развернуть полномасштабное производство экипировки и обмундирования для обеспечения всех мобилизованных. По его словам, необходимо задействовать все мощности легкой промышленности, включая малые предприятия в регионах, а также организовать бесперебойные поставки сырья, материалов, тканей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных