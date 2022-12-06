Суд в Москве заочно арестовал вице-премьера Украины и замглавы МИДа
Лефортовский суд Москвы заочно арестовал министра по делам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирину Верещук и первого заместителя министра иностранных дел Эмину Джапарову, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Их обвиняют в нарушении территориальной целостности России (ст. 280.2 УК РФ). Ранее ФСБ объявило их в международных розыск. Вменяемая им статья предусматривает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы. Верещук занимает свою должность с 2021 г., Джапарова — с 2020 г.
Служба безопасности Украины в октябре объявила в розыск зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, официального представителя МИДа Марию Захарову. Против них возбуждены уголовные дела по ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность страны). Всего в розыске на Украине находятся около 700 представителей российской власти, в том числе депутаты, сенаторы, чиновники и члены Совбеза.
После этого глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении украинских чиновников из-за «незаконного привлечения к уголовной ответственности» Медведева.
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