Суд в Москве заочно арестовал вице-премьера Украины и замглавы МИДа

Служба безопасности Украины в октябре объявила в розыск зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, официального представителя МИДа Марию Захарову. Против них возбуждены уголовные дела по ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность страны). Всего в розыске на Украине находятся около 700 представителей российской власти, в том числе депутаты, сенаторы, чиновники и члены Совбеза.