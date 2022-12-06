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Суд в Москве заочно арестовал вице-премьера Украины и замглавы МИДа

Ведомости

Лефортовский суд Москвы заочно арестовал министра по делам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирину Верещук и первого заместителя министра иностранных дел Эмину Джапарову, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Их обвиняют в нарушении территориальной целостности России (ст. 280.2 УК РФ). Ранее ФСБ объявило их в международных розыск. Вменяемая им статья предусматривает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы. Верещук занимает свою должность с 2021 г., Джапарова — с 2020 г.

Служба безопасности Украины в октябре объявила в розыск зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, официального представителя МИДа Марию Захарову. Против них возбуждены уголовные дела по ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность страны). Всего в розыске на Украине находятся около 700 представителей российской власти, в том числе депутаты, сенаторы, чиновники и члены Совбеза.

После этого глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении украинских чиновников из-за «незаконного привлечения к уголовной ответственности» Медведева.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных