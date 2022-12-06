В Белгородской области сообщили о формировании отрядов теробороны

Кроме того, в конце ноября на границе с Украиной в Белгородской области начали формировать засечную черту. По словам Гладкова, в регионе с апреля проводятся работы по укреплению рубежей. Сегодня, 6 декабря, губернатор области проверил ход строительства засечной черты. «Работа большая, работа особо важная для обеспечения безопасности всех жителей, которые проживают на территории Белгородской области. Работа идет в соответствии с утвержденным графиком», — написал он в Telegram.