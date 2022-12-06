В Белгородской области сообщили о формировании отрядов теробороны
Власти Белгородской области приняли решение о формировании отрядов территориальной обороны. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Формируем несколько батальонов тех, кто по состоянию здоровья или в рамках возраста не может быть призван Вооруженными силами, но имеет боевой опыт и большое желание в случае необходимости встать на защиту своего родного дома и своей семьи», — написал он.
Гладков отметил, что с такой инициативой к нему обращалось большое количество жителей области с первых дней проведения спецоперации на Украине. По его словам, в настоящее время отряды теробороны тренируются в приграничных районах Белгородской области. Боевое сплачивание добровольцев проводят опытные инструкторы, «которые прошли большое количество локальных войн и имеют боевой опыт», уточнил губернатор.
Кроме того, в конце ноября на границе с Украиной в Белгородской области начали формировать засечную черту. По словам Гладкова, в регионе с апреля проводятся работы по укреплению рубежей. Сегодня, 6 декабря, губернатор области проверил ход строительства засечной черты. «Работа большая, работа особо важная для обеспечения безопасности всех жителей, которые проживают на территории Белгородской области. Работа идет в соответствии с утвержденным графиком», — написал он в Telegram.
После начала спецоперации украинские военные стали регулярно обстреливать приграничные регионы России. С 11 апреля в Белгородской области действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.
С 19 октября по указу президента РФ Владимира Путина в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях, действует средний уровень реагирования. В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях введено военное положение.
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