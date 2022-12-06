Песков опроверг наличие стоп-листа по вопросам на встрече Путина с членами СПЧ
На встрече президента России Владимира Путина с членами Совета по правам человека (СПЧ) не будет какого-либо стоп-листа по вопросам, которые участники встречи могут задать главе государства, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Никакого стоп-листа не может быть. Люди там волевые, проявили себя в своих областях, которые не будут смотреть стоп-лист и выполнять», — сказал он (цит. по «РИА Новости»).
Встреча Путина с членами СПЧ состоится завтра, 7 декабря.
Ранее сегодня Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. В ходе встречи российский лидер поднял вопросы обеспечения внутренней безопасности государства.
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