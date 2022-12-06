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Песков опроверг наличие стоп-листа по вопросам на встрече Путина с членами СПЧ

Ведомости

На встрече президента России Владимира Путина с членами Совета по правам человека (СПЧ) не будет какого-либо стоп-листа по вопросам, которые участники встречи могут задать главе государства, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. 

«Никакого стоп-листа не может быть. Люди там волевые, проявили себя в своих областях, которые не будут смотреть стоп-лист и выполнять», — сказал он (цит. по «РИА Новости»). 

Встреча Путина с членами СПЧ состоится завтра, 7 декабря. 

Ранее сегодня Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. В ходе встречи российский лидер поднял вопросы обеспечения внутренней безопасности государства. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных