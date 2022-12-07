МИД заявил, что попытки исключить Россию из G20 обречены на провал
Попытки США исключить Россию из числа стран G20 обречены на провал, заявил замглавы МИД Александр Грушко. Таким образом он прокомментировал проект оборонного бюджета США.
«Ничего в этом нового нет. Мы видели эти попытки накануне встречи на Бали — попытки провалились, и мировое большинство эти попытки не поддерживает. Мы серьезно относимся ко всему, что делают США, но эти попытки обречены на провал», — отметил Грушко в кулуарах «Примаковских чтений» (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, линия западных стран сейчас направлена на изоляцию России и она уже провалилась, как и попытки исключения Москвы из различных многосторонних форматов.
Конгресс США ранее согласовал проект оборонного бюджета страны на рекордные $858 млрд. Проект, в частности, продлевает на пять лет запрет на сотрудничество США с Россией в военной сфере и предполагает шаги по исключению РФ из международных организаций, в том числе G20. Из документа также следует, что Вашингтон намерен снизить зависимость от поставок российских энергоносителей.
Саммит G20 проходил на Бали с 15 по 16 ноября. Российскую делегацию на мероприятии представлял глава МИД РФ Сергей Лавров. До саммита представители западных стран неоднократно предлагали изолировать делегацию из России на мероприятии.
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