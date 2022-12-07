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МИД заявил, что попытки исключить Россию из G20 обречены на провал

Ведомости

Попытки США исключить Россию из числа стран G20 обречены на провал, заявил замглавы МИД Александр Грушко. Таким образом он прокомментировал проект оборонного бюджета США.

«Ничего в этом нового нет. Мы видели эти попытки накануне встречи на Бали — попытки провалились, и мировое большинство эти попытки не поддерживает. Мы серьезно относимся ко всему, что делают США, но эти попытки обречены на провал», — отметил Грушко в кулуарах «Примаковских чтений» (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, линия западных стран сейчас направлена на изоляцию России и она уже провалилась, как и попытки исключения Москвы из различных многосторонних форматов.

Конгресс США ранее согласовал проект оборонного бюджета страны на рекордные $858 млрд. Проект, в частности, продлевает на пять лет запрет на сотрудничество США с Россией в военной сфере и предполагает шаги по исключению РФ из международных организаций, в том числе G20. Из документа также следует, что Вашингтон намерен снизить зависимость от поставок российских энергоносителей.

Саммит G20 проходил на Бали с 15 по 16 ноября. Российскую делегацию на мероприятии представлял глава МИД РФ Сергей Лавров. До саммита представители западных стран неоднократно предлагали изолировать делегацию из России на мероприятии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных