МИД заявил, что попытки исключить Россию из G20 обречены на провал

«Ничего в этом нового нет. Мы видели эти попытки накануне встречи на Бали — попытки провалились, и мировое большинство эти попытки не поддерживает. Мы серьезно относимся ко всему, что делают США, но эти попытки обречены на провал», — отметил Грушко в кулуарах «Примаковских чтений» (цитата по «РИА Новости»).