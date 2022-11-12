The Telegraph: ЕС и Великобритания хотят изолировать делегацию РФ на саммите G20
Великобритания и Евросоюз призывают «противостоять» российской делегации на саммите G20 в связи со спецоперацией России на Украине, передает The Telegraph со ссылкой на источники в ЕС.
Саммит G20 состоится 15-16 ноября на Бали (Индонезия). Лондон и ЕС, как пишет The Telegraph, призывают «устроить забастовку» во время выступления на саммите представителей российской делегации. Москву на G20, как стало известно ранее, будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.
The Telegraph отмечает, что Италия, Германия, Испания и Франция, скорее всего, будут выступать за изоляцию России, но этого не сделает, например, Китай. Один из собеседников The Telegraph описал отношения двух стран как «безграничную дружбу».
G20 включает Аргентину, Австралию, Бразилию, Германию, Индию, Индонезию, Италию, Канаду, Китай, Великобританию, Мексику, Россию, США, Турцию, Францию, Южную Корею, ЮАР, Саудовскую Аравию и Японию, а также в целом Евросоюз.
Президент Индонезии Джоко Видодо ранее отмечал, что президент РФ Владимир Путин, скорее всего, не приедет на саммит. Видодо подчеркнул, что Индонезия надеется содействовать диалогу, чтобы противостоять росту международной напряженности. При этом, как отметил Видодо, «двадцатка» предназначена для обсуждения экономики и развития, то есть G20 – это не «политический форум».
Видеообращение Путина к участникам саммита G20 также не планируется, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Как рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия на саммите представит свои инициативы по газовому сотрудничеству с Турцией и поставкам зерна и удобрений.