The Telegraph: ЕС и Великобритания хотят изолировать делегацию РФ на саммите G20

Президент Индонезии Джоко Видодо ранее отмечал, что президент РФ Владимир Путин, скорее всего, не приедет на саммит. Видодо подчеркнул, что Индонезия надеется содействовать диалогу, чтобы противостоять росту международной напряженности. При этом, как отметил Видодо, «двадцатка» предназначена для обсуждения экономики и развития, то есть G20 – это не «политический форум».