В Индонезии заявили, что Зеленский не приедет на саммит G20
Президент Украины Владимир Зеленский не приедет на саммит G20, который состоится 15-16 ноября на Бали (Индонезия), сообщил министр – координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан, который отвечает за подготовку мероприятий встречи, передает портал detikBali.
По мнению чиновника, у Зеленского и отказавшегося от личного участия в саммите президента России Владимира Путина «плотные графики», поэтому это решение двух президентов в Индонезии уважают.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сегодня объявил, что Россию на саммите G20 будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Об этом ранее писали «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к администрации российского лидера. По информации Reuters, Путин может выступить на одной из встреч саммита по видеосвязи.
В конце октября Путин не исключил своего личного присутствия на саммите G20, однако подчеркнул, что окончательное решение по данному вопросу еще не принято. В МИД Индонезии отмечали в октябре, что Зеленский планирует приехать на саммит, однако 8 ноября его пресс-секретарь Сергей Никифоров сообщил, что украинский президент, вероятнее всего, примет участие в мероприятии в онлайн-режиме.
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