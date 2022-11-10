В Индонезии заявили, что Зеленский не приедет на саммит G20

В конце октября Путин не исключил своего личного присутствия на саммите G20, однако подчеркнул, что окончательное решение по данному вопросу еще не принято. В МИД Индонезии отмечали в октябре, что Зеленский планирует приехать на саммит, однако 8 ноября его пресс-секретарь Сергей Никифоров сообщил, что украинский президент, вероятнее всего, примет участие в мероприятии в онлайн-режиме.