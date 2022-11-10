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В Индонезии заявили, что Зеленский не приедет на саммит G20

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский не приедет на саммит G20, который состоится 15-16 ноября на Бали (Индонезия), сообщил министр – координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан, который отвечает за подготовку мероприятий встречи, передает портал detikBali.

По мнению чиновника, у Зеленского и отказавшегося от личного участия в саммите президента России Владимира Путина «плотные графики», поэтому это решение двух президентов в Индонезии уважают.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сегодня объявил, что Россию на саммите G20 будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Об этом ранее писали «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к администрации российского лидера. По информации Reuters, Путин может выступить на одной из встреч саммита по видеосвязи.

В конце октября Путин не исключил своего личного присутствия на саммите G20, однако подчеркнул, что окончательное решение по данному вопросу еще не принято. В МИД Индонезии отмечали в октябре, что Зеленский планирует приехать на саммит, однако 8 ноября его пресс-секретарь Сергей Никифоров сообщил, что украинский президент, вероятнее всего, примет участие в мероприятии в онлайн-режиме.

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Ранее по теме: AP: Индонезия уважает решение Путина не ехать на саммит G20

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных