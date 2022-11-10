AP: Индонезия уважает решение Путина не ехать на саммит G20
Индонезия относится с уважением к решению президента России Владимира Путина, который решил не посещать саммит G20 на Бали, заявил министр – координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан, который отвечает за подготовку мероприятий встречи.
«Поступила официальная информация, что президент России Владимир Путин не посетит саммит G20, его будет представлять высокопоставленное официальное лицо, этот вопрос обсуждался между президентом [Индонезии] Джоко Видодо и Путиным в ходе прошедшего телефонного разговора», — отметил Панджаитан (цитата по Associated Press).
По его словам, он не знает, почему Путин не поедет на саммит, но добавил, что «у президента Путина, возможно, есть дела дома» и это решение «нужно уважать».
В конце октября Путин не исключил своего личного присутствия на саммите G20, однако подчеркнул, что окончательное решение по данному вопросу еще не принято.
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