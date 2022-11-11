Песков заявил, что Путин не будет принимать участия в саммите G20 онлайн
Видеообращение президента России Владимира Путина к участникам саммита G20 не планируется. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Нет, не планируется», — ответил Песков на вопрос о возможном видеообращении Путина на G20.
Накануне, 10 ноября, стало известно, что Россию на саммите G20, который состоится 15-16 ноября на Бали (Индонезия), будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.
Президент Индонезии Джоко Видодо ранее отмечал, что Путин, скорее всего, не приедет на саммит. Видодо подчеркнул, что русские по-прежнему могут принять участие во встрече G20, а Индонезия надеется содействовать диалогу, чтобы противостоять росту международной напряженности. При этом, как отметил Видодо, «двадцатка» предназначена для обсуждения экономики и развития, то есть G20 – это не «политический форум».
Путин 27 октября не исключил своего личного присутствия на саммите G20, однако подчеркнул, что окончательное решение по данному вопросу еще не принято. Ранее агентство Reuters сообщало, что президент РФ может выступить на саммите G20 по видеосвязи.
G20 включает Аргентину, Австралию, Бразилию, Германию, Индию, Индонезию, Италию, Канаду, Китай, Великобританию, Мексику, Россию, США, Турцию, Францию, Южную Корею, ЮАР, Саудовскую Аравию и Японию, а также в целом Евросоюз. В этом году на саммит пригласили президента Украины Владимира Зеленского. Однако он заявил, что не будет принимать участия в саммите, если туда приедет президент России.
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