Песков заявил, что Путин не будет принимать участия в саммите G20 онлайн

Президент Индонезии Джоко Видодо ранее отмечал, что Путин, скорее всего, не приедет на саммит. Видодо подчеркнул, что русские по-прежнему могут принять участие во встрече G20, а Индонезия надеется содействовать диалогу, чтобы противостоять росту международной напряженности. При этом, как отметил Видодо, «двадцатка» предназначена для обсуждения экономики и развития, то есть G20 – это не «политический форум».