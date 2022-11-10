МИД: Россия озвучит инициативы по поставкам зерна и удобрений на саммите G20

Кроме того, российские власти неоднократно указывали на проблемы с выполнением условий соглашения. В МИД РФ утверждали, что Запад не соблюдает вторую часть, которая касается меморандума между Россией и ООН. При этом в ООН говорили, что работают над снятием ограничений, которые мешают экспорту российского зерна и удобрений, однако эта часть сделки до сих пор остается невыполненной. Накануне, 9 ноября, Великобритания выдала лицензию на оказание финансовых услуг для поставок удобрений из России в третьи страны.