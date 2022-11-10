МИД: Россия озвучит инициативы по поставкам зерна и удобрений на саммите G20
Россия представит свои инициативы по газовому сотрудничеству с Турцией и поставкам зерна и удобрений на саммите G20. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопросы журналистов об участии России в саммите.
По ее словам, российская сторона намерена заявить о своей готовности оставаться надежным поставщиком продовольствия и энергоресурсов. Захарова подчеркнула, Москва не приемлет любые попытки внешнего давления на эти сферы.
«Планируется озвучить целый ряд конкретных инициатив на этот счет, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений», — пояснила она.
Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россию на G20 будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Агентство Reuters при этом допустило, что президент РФ Владимир Путин может выступить на саммите по видеосвязи.
22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. 7 ноября телеканал CNN Turk сообщил, что Турция собирается предложить продлить это соглашение на год. На следующий день с такой инициативой выступила Украина.
При этом 29 октября Россия приостановила свое участие в сделке из-за атаки украинской стороны на корабли Черноморского флота. Уже 2 ноября Москва возобновила свое участие. В то же время в Кремле подчеркивали, что данное решение не означает готовность РФ продлить сделку после 19 ноября.
Кроме того, российские власти неоднократно указывали на проблемы с выполнением условий соглашения. В МИД РФ утверждали, что Запад не соблюдает вторую часть, которая касается меморандума между Россией и ООН. При этом в ООН говорили, что работают над снятием ограничений, которые мешают экспорту российского зерна и удобрений, однако эта часть сделки до сих пор остается невыполненной. Накануне, 9 ноября, Великобритания выдала лицензию на оказание финансовых услуг для поставок удобрений из России в третьи страны.
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