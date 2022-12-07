Хуснуллин сообщил о начале ремонта на левой автомобильной части Крымского моста
Начались ремонтные работы по реконструкции левой автомобильной части Крымского моста, написал вице-премьер Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.
«После окончания работ на правой части перешли на левую. Уже организованы поставка и сборка пролетных строений. Из 1200 т поставлено 648, собрано порядка 15% от общего объема. Одновременно идет демонтаж поврежденных пролетов», — написал он.
По его словам, основные работы, которые позволят открыть движение, ориентировочно завершатся в марте 2023 г. «Дал поручение увеличить количество досмотровых комплексов, чтобы водители меньше времени проводили в ожидании разрешения на проезд», — добавил вице-премьер.
В ходе своего визита на Крымский мост, 5 декабря, президент Владимир Путин поручил привести левую сторону Крымского моста в идеальное состояние. По словам Хуснуллина, она находится «в ограниченно работоспособном состоянии» и ее нужно привести «в нормальное соответствие, чтобы она была такая же, как и правая».
8 октября на Крымском мосту произошел взрыв. Около 6:00 мск на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвался грузовик. Также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли четыре человека.
9 октября Путин заявил, что взрыв на Крымском мосту — «это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации», а его исполнителями являются «спецслужбы Украины».
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