Хуснуллин сообщил о начале ремонта на левой автомобильной части Крымского моста

В ходе своего визита на Крымский мост, 5 декабря, президент Владимир Путин поручил привести левую сторону Крымского моста в идеальное состояние. По словам Хуснуллина, она находится «в ограниченно работоспособном состоянии» и ее нужно привести «в нормальное соответствие, чтобы она была такая же, как и правая».