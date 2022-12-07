Минторг США ввел санкции в отношении десяти российских компаний
Министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении 24 иностранных компаний, в том числе десяти российских, сообщает ТАСС со ссылкой на базу документов американского правительства.
В черном списке оказались, в частности, российский производитель компьютерного оборудования Kraftway и производитель микросхем АО «ПКК Миландр». Как отмечает Reuters, санкции введены против тех организаций, которые, по данным ведомства, поддерживают российский ВПК или же ядерные разработки Пакистана. В список помимо российских и пакистанских организаций включены также компании из Латвии, Сингапура и Швейцарии.
Ранее в конце сентября минторг США добавил в санкционный список 57 российских компаний. Организации включены в Enitity List, в рамках которого запрещается экспорт, реэкспорт и передача внутри страны американских технологий. В черный список попали в том числе «Авиаагрегат», Курчатовский институт, Центральный аэрогидродинамический институт, Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова, Московский авиационный институт, несколько авиаремонтных заводов и конструкторских бюро, «Севастопольский морской завод» и др.
До этого минфин США ввел новый пакет санкций против России, в который вошли десятки физических и юридических лиц. В санкционный список, в частности, попали глава ЦБ Эльвира Набиуллина, вице-премьер Александр Новак, а также члены семей российских чиновников — зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, мэра Москвы Сергея Собянина, министра обороны Сергея Шойгу, премьер-министра Михаила Мишустина и др.
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