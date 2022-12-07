Минторг США ввел санкции в отношении десяти российских компаний

В черном списке оказались, в частности, российский производитель компьютерного оборудования Kraftway и производитель микросхем АО «ПКК Миландр». Как отмечает Reuters, санкции введены против тех организаций, которые, по данным ведомства, поддерживают российский ВПК или же ядерные разработки Пакистана. В список помимо российских и пакистанских организаций включены также компании из Латвии, Сингапура и Швейцарии.