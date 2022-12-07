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Минторг США ввел санкции в отношении десяти российских компаний

Ведомости

Министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении 24 иностранных компаний, в том числе десяти российских, сообщает ТАСС со ссылкой на базу документов американского правительства.

В черном списке оказались, в частности, российский производитель компьютерного оборудования Kraftway и производитель микросхем АО «ПКК Миландр». Как отмечает Reuters, санкции введены против тех организаций, которые, по данным ведомства, поддерживают российский ВПК или же ядерные разработки Пакистана. В список помимо российских и пакистанских организаций включены также компании из Латвии, Сингапура и Швейцарии.

Ранее в конце сентября минторг США добавил в санкционный список 57 российских компаний. Организации включены в Enitity List, в рамках которого запрещается экспорт, реэкспорт и передача внутри страны американских технологий. В черный список попали в том числе «Авиаагрегат», Курчатовский институт, Центральный аэрогидродинамический институт, Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова, Московский авиационный институт, несколько авиаремонтных заводов и конструкторских бюро, «Севастопольский морской завод» и др.

До этого минфин США ввел новый пакет санкций против России, в который вошли десятки физических и юридических лиц. В санкционный список, в частности, попали глава ЦБ Эльвира Набиуллина, вице-премьер Александр Новак, а также члены семей российских чиновников — зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, мэра Москвы Сергея Собянина, министра обороны Сергея Шойгу, премьер-министра Михаила Мишустина и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных