Министерство торговли США включило в черный список 57 российских компаний
Министерство торговли США добавило в санкционный список 57 российских компаний, следует из заявления ведомства.
Организации включены в Enitity List, в рамках которого запрещается экспорт, реэкспорт и передача внутри страны американских технологий. «Есть разумные основания полагать, на основе конкретных фактов, что субъекты были вовлечены, вовлечены или представляют значительный риск быть вовлеченными в деятельность, противоречащую интересам национальной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов», – говорится в документе.
В черный список попали в том числе «Авиаагрегат», Курчатовский институт, Центральный аэрогидродинамический институт, Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова, Московский авиационный институт, Императорский Тульский оружейный завод, Научно-производственный центр газотурбостроения «Салют», Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С.А. Чаплыгина, несколько авиаремонтных заводов и конструкторских бюро, «Севастопольский морской завод» и др.
Ранее минфин США также ввел новый пакет санкций против России, в который вошли десятки физических и юридических лиц. В санкционный список, в частности, попали глава ЦБ Эльвира Набиуллина, вице-премьер Александр Новак, а также члены семей российских чиновников — зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, мэра Москвы Сергея Собянина, министра обороны Сергея Шойгу, губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, председателя Совфеда Валентины Матвиенко, главы Росгвардии Виктора Золотова, премьер-министра Михаила Мишустина.
Под ограничениями также оказались депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федераций — всего 278 парламентариев. Санкции за поддержку России были также введены против компаний из Китая, Белоруссии и Армении.
США и Евросоюз объявили о введении новых санкций против России из-за референдумов, которые прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Херсонской области и части Запорожья. Сегодня новый пакет санкций был введен после присоединения данных территорий к России.