Министерство торговли США включило в черный список 57 российских компаний

США и Евросоюз объявили о введении новых санкций против России из-за референдумов, которые прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Херсонской области и части Запорожья. Сегодня новый пакет санкций был введен после присоединения данных территорий к России.