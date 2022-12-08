Медведев прокомментировал отказ Зеленского от переговоров с Россией
Из-за отказа президента Украины Владимира Зеленского от переговоров Россия «доделает всю работу до конца», написал в своем Telegram-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Вот за что стоило бы не ангажированным западным журнальчикам, а нашим масс-медиа особо отметить Зеленского, так это за его отказ от переговоров. Благодаря этому Россия без лишних вопросов доделает всю работу до конца, не размениваясь на ненужные компромиссы», — написал он.
29 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры между Россией и Украиной сейчас невозможны, так как они отрицаются украинской стороной. Песков добавил, что для возобновления диалога Украина должна не только отменить закон об отказе от переговоров с Москвой, но и проявить политическую волю.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее целями Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
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