Турция продолжит требовать страховые документы для прохода нефтяных танкеров
Страховые компании отказываются выдавать письма о страховке для прохода через черноморские проливы танкеров с нефтью, однако Анкара продолжит требовать эти документы. Такое заявление сделало главное управление по морским делам минтранса Турции, передает «РИА Новости».
«Страховые компании отказываются от выдачи подобных писем, которые выдаются в рутинном порядке», — говорится в сообщении. Турецкие власти также отметили, что причина отказа «непонятна».
Анкара подчеркнула, что продолжит настаивать на предоставлении писем о страховке танкеров с нефтью.
В то же время, пишет ТАСС, минтранс Турции опроверг сообщения о крупных пробках из нефтяных танкеров у пролива Босфор. По данным ведомства, в настоящее время у берегов Турции находится 15 кораблей, а не 100, как утверждают некоторые СМИ.
5 декабря Financial Times (FT) сообщила об образовавшемся заторе из нефтяных танкеров у берегов Турции. В тот же день вступил в силу потолок цен на российскую нефть. Также с 1 декабря Турция требует от страховых компаний письмо, подтверждающее предоставление судну P&I-страхования.
По данным газеты, Анкара запросила новое подтверждение страховки из-за введенного ограничения. Однако, отмечало издание, получить доступ к западным страховщикам российские танкеры могут лишь в том случае, если нефть продается по $60 за баррель или ниже.
В МИД РФ выразили обеспокоенность из-за возникшей ситуации. Замглавы МИД РФ Александр Грушко уточнил, что проблема уже решается по линии транспортных и страховых компаний. Если согласия по вопросу не удастся достичь таким способом, то придется подключить политический уровень, добавил дипломат.
8 декабря FT со ссылкой на западных чиновников уточнила, что потолок цен не мог стать причиной скопления нефтяных танкеров у берегов Турции, поскольку, по данным источников, «из примерно 20 танкеров» все, кроме одного, везут нефть из Казахстана. Собеседники издания также отметили, что очередь образовалась из-за требований Анкары по страховке.
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