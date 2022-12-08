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Турция продолжит требовать страховые документы для прохода нефтяных танкеров

Ведомости

Страховые компании отказываются выдавать письма о страховке для прохода через черноморские проливы танкеров с нефтью, однако Анкара продолжит требовать эти документы. Такое заявление сделало главное управление по морским делам минтранса Турции, передает «РИА Новости».

«Страховые компании отказываются от выдачи подобных писем, которые выдаются в рутинном порядке», — говорится в сообщении. Турецкие власти также отметили, что причина отказа «непонятна». 

Анкара подчеркнула, что продолжит настаивать на предоставлении писем о страховке танкеров с нефтью. 

В то же время, пишет ТАСС, минтранс Турции опроверг сообщения о крупных пробках из нефтяных танкеров у пролива Босфор. По данным ведомства, в настоящее время у берегов Турции находится 15 кораблей, а не 100, как утверждают некоторые СМИ.

5 декабря Financial Times (FT) сообщила об образовавшемся заторе из нефтяных танкеров у берегов Турции. В тот же день вступил в силу потолок цен на российскую нефть. Также с 1 декабря Турция требует от страховых компаний письмо, подтверждающее предоставление судну P&I-страхования. 

По данным газеты, Анкара запросила новое подтверждение страховки из-за введенного ограничения. Однако, отмечало издание, получить доступ к западным страховщикам российские танкеры могут лишь в том случае, если нефть продается по $60 за баррель или ниже.  

В МИД РФ выразили обеспокоенность из-за возникшей ситуации. Замглавы МИД РФ Александр Грушко уточнил, что проблема уже решается по линии транспортных и страховых компаний. Если согласия по вопросу не удастся достичь таким способом, то придется подключить политический уровень, добавил дипломат.

8 декабря FT со ссылкой на западных чиновников уточнила, что потолок цен не мог стать причиной скопления нефтяных танкеров у берегов Турции, поскольку, по данным источников, «из примерно 20 танкеров» все, кроме одного, везут нефть из Казахстана. Собеседники издания также отметили, что очередь образовалась из-за требований Анкары по страховке. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных