Турция продолжит требовать страховые документы для прохода нефтяных танкеров

В то же время, пишет ТАСС, минтранс Турции опроверг сообщения о крупных пробках из нефтяных танкеров у пролива Босфор. По данным ведомства, в настоящее время у берегов Турции находится 15 кораблей, а не 100, как утверждают некоторые СМИ.