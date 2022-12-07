В МИДе выразили обеспокоенность из-за скопления танкеров у берегов Турции

5 декабря Financial Times сообщила об образовавшемся заторе из нефтяных танкеров у берегов Турции. В тот же день вступил в силу потолок цен на российскую нефть. По данным газеты, Анкара запросила новое подтверждение страховки из-за введенного ограничения. Однако, отмечало издание, получить доступ к западным страховщикам российские танкеры могут лишь в том случае, если нефть продается по $60 за баррель или ниже.