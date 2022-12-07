В МИДе выразили обеспокоенность из-за скопления танкеров у берегов Турции
Россия обеспокоена ситуацией у Босфора, где скопились российские нефтяные танкеры. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Александр Грушко в разговоре с «РИА Новости» в кулуарах «Примаковских чтений».
«Эта ситуация нам известна. Конечно, она вызывает у нас тревогу с точки зрения интересов наших операторов», — сообщил дипломат.
Он уточнил, что возникшая проблема уже решается по линии транспортных и страховых компаний, поскольку страхование судов занимаются они, а не государство. Если проблему не удастся решить таким способом, то придется подключить политический уровень, добавил Грушко.
5 декабря Financial Times сообщила об образовавшемся заторе из нефтяных танкеров у берегов Турции. В тот же день вступил в силу потолок цен на российскую нефть. По данным газеты, Анкара запросила новое подтверждение страховки из-за введенного ограничения. Однако, отмечало издание, получить доступ к западным страховщикам российские танкеры могут лишь в том случае, если нефть продается по $60 за баррель или ниже.
Ценовой потолок был согласован странами ЕС 3 декабря. На следующий день документ был опубликован в официальном журнале ЕС. Помимо стран ЕС, к потолку также присоединились страны G7 и Австралия.
В Кремле заявили, что Москва не станет принимать введение потолка цен на российскую нефть. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, к этому решению уже «была проведена подготовка». До этого президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не будет поставлять энергоресурсы странам, которые присоединятся к потолку цен.
Ранее сегодня «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к кабмину, сообщили об обсуждении трех сценариев для ответа на ограничение цен на российскую нефть. В Кремле отметили, что российские власти рассматривают разные варианты ответных мер. Решение будет озвучено, когда оно будет принято, добавил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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