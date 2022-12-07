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Политика

В МИДе выразили обеспокоенность из-за скопления танкеров у берегов Турции

Ведомости

Россия обеспокоена ситуацией у Босфора, где скопились российские нефтяные танкеры. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Александр Грушко в разговоре с «РИА Новости» в кулуарах «Примаковских чтений».

«Эта ситуация нам известна. Конечно, она вызывает у нас тревогу с точки зрения интересов наших операторов», — сообщил дипломат. 

Он уточнил, что возникшая проблема уже решается по линии транспортных и страховых компаний, поскольку страхование судов занимаются они, а не государство. Если проблему не удастся решить таким способом, то придется подключить политический уровень, добавил Грушко.

5 декабря Financial Times сообщила об образовавшемся заторе из нефтяных танкеров у берегов Турции. В тот же день вступил в силу потолок цен на российскую нефть. По данным газеты, Анкара запросила новое подтверждение страховки из-за введенного ограничения. Однако, отмечало издание, получить доступ к западным страховщикам российские танкеры могут лишь в том случае, если нефть продается по $60 за баррель или ниже.  

Ценовой потолок был согласован странами ЕС 3 декабря. На следующий день документ был опубликован в официальном журнале ЕС. Помимо стран ЕС, к потолку также присоединились страны G7 и Австралия.

В Кремле заявили, что Москва не станет принимать введение потолка цен на российскую нефть. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, к этому решению уже «была проведена подготовка». До этого президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не будет поставлять энергоресурсы странам, которые присоединятся к потолку цен. 

Ранее сегодня «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к кабмину, сообщили об обсуждении трех сценариев для ответа на ограничение цен на российскую нефть. В Кремле отметили, что российские власти рассматривают разные варианты ответных мер. Решение будет озвучено, когда оно будет принято, добавил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных