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ЕК разочарована решением не включать Румынию и Болгарию в зону Шенгена

Ведомости

Еврокомиссия разочарована решением Совета Евросоюза не включать Болгарию и Румынию в Шенгенское пространство, заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.

«Я разочарована этим решением. Но Еврокомиссия должна сохранять оптимизм, мы продолжим усилия, это будет нашим приоритетом. Надеемся добиться вступления этих стран до окончания нашего мандата», — отметила Йоханссон (цитата по «РИА Новости»).

Она подчеркнула, что, по мнению Еврокомиссии, Болгария и Румыния давно заслуживают вхождения в Шенгенское пространство.

Совет ЕС на уровне глав МВД ранее одобрил вступление Хорватии в Шенгенскую зону с 1 января. В пресс-службе ЕП напомнили, что Хорватия выполнила все условия для вступления в Шенгенское пространство еще в декабре 2021 г. В связи с этим депутаты Европарламента призвали Совет Евросоюза принять страну в Шенген.

На данный момент в Шенгенское пространство входят 26 государств. В 2018 г. депутаты Европарламента призвали принять Хорватию в Шенген, как только она выполнит необходимые условия. В октябре 2022 г. они также заявили, что вступить в Шенгенскую зону должны Болгария и Румыния. Как отмечает сегодня Reuters, против присоединения этих двух стран выступает Австрия, опасающаяся несанкционированной миграции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных