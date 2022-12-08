Захарова ответила на критику Борреля в адрес поддерживающих Россию африканцев

Ранее сегодня Боррель на заседании комитета Европарламента по борьбе с иностранным вмешательством заявил, что в Африке молодые люди выходили на улицу с плакатами «Путин, ты спас Донбасс и теперь спасешь нас!». По его мнению, они не знают, кто такой Путин и где находится Донбасс, таким образом он поставил под сомнение искренность пророссийских лозунгов.