Захарова ответила на критику Борреля в адрес поддерживающих Россию африканцев
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что поддерживающие Москву в Африке якобы не знают, кто такой президент РФ Владимир Путин и где находится Донбасс. По ее словам, Боррелю не стоит мерить по себе людей.
«Жозеп, вы по себе-то людей не меряйте. Деградация коллективного Запада не означает таких же процессов у других народов. Напомню, как министр иностранных дел ФРГ считает, что расстояние между странами исчисляется сотнями тысяч километров, премьер-министр Британии не отличает Балтийское море от Черного, спикер палаты представителей США вместо Украины славит Ухань, президент США путает Камбоджу с Колумбией», — написала она в своем Telegram-канале.
Ранее сегодня Боррель на заседании комитета Европарламента по борьбе с иностранным вмешательством заявил, что в Африке молодые люди выходили на улицу с плакатами «Путин, ты спас Донбасс и теперь спасешь нас!». По его мнению, они не знают, кто такой Путин и где находится Донбасс, таким образом он поставил под сомнение искренность пророссийских лозунгов.
Боррель также пожаловался на то, что Россию поддерживают и жители некоторых стран Европы. В пример он привел Балканы, где, по его словам, можно встретить плакат «Спасибо! С днем рождения, мистер Путин».