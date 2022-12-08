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Захарова ответила на критику Борреля в адрес поддерживающих Россию африканцев

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что поддерживающие Москву в Африке якобы не знают, кто такой президент РФ Владимир Путин и где находится Донбасс. По ее словам, Боррелю не стоит мерить по себе людей.

«Жозеп, вы по себе-то людей не меряйте. Деградация коллективного Запада не означает таких же процессов у других народов. Напомню, как министр иностранных дел ФРГ считает, что расстояние между странами исчисляется сотнями тысяч километров, премьер-министр Британии не отличает Балтийское море от Черного, спикер палаты представителей США вместо Украины славит Ухань, президент США путает Камбоджу с Колумбией», — написала она в своем Telegram-канале.

Ранее сегодня Боррель на заседании комитета Европарламента по борьбе с иностранным вмешательством заявил, что в Африке молодые люди выходили на улицу с плакатами «Путин, ты спас Донбасс и теперь спасешь нас!». По его мнению, они не знают, кто такой Путин и где находится Донбасс, таким образом он поставил под сомнение искренность пророссийских лозунгов.

Боррель также пожаловался на то, что Россию поддерживают и жители некоторых стран Европы. В пример он привел Балканы, где, по его словам, можно встретить плакат «Спасибо! С днем рождения, мистер Путин».

Ранее по теме: Боррель усомнился в искренности поддержки России африканцами

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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