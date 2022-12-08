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Боррель усомнился в искренности поддержки России африканцами

Ведомости

Искренность африканцев, которые выходят на улицы с плакатами в поддержку России, вызывает сомнения. Одновременно с этим такие действия шокируют, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на заседании комитета Европарламента по борьбе с иностранным вмешательством.

«Россия перекладывает вину, искажает реальность и находит свою аудиторию в определенных частях света. <…> Я говорю, к примеру, о молодых людях на улицах Бамако, которых показывали телеканалы с плакатом: "Путин, ты спас Донбасс и теперь спасешь нас!". Это шокирует!» — поделился Боррель (цитата по «РИА Новости»).

По его мнению, жители Африки, которые заявляют о поддержке линии Москвы, «не знают, где находится Донбасс и кто такой президент Владимир Путин». В то же время, отметил Боррель, Россию поддерживают и жители некоторых стран Европы. В пример он привел Балканы, где, по его словам, можно встретить плакат «Спасибо! С днем рождения, мистер Путин». 

Позицию Борреля раскритиковали другие евродепутаты. Так, немецкий чиновник Озлен Демирель заявила о «высокомерном тоне» главы дипломатии ЕС и обвинила его в «недостаточном уважении» к Африке.

Ранее европейские лидеры уже выражали озабоченность расширением военных и дипломатических контактов России в Африке. В конце июля глава МИД РФ Сергей Лавров совершил турне по странам Африки, посетив Египет, Эфиопию, Уганду и Конго. 

На фоне перемещений российского министра президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что действия России по отношению к Африке можно охарактеризовать как «пособничество ослабленным политическим властям, или же абсолютно нелегитимным военным хунтам». Слова французского лидера раскритиковал Лавров, отметив, что Макрон мог бы выразиться «более этично». 

Кроме того, в августе Франция вывела все свои войска, участвующие в операции «Бархан», из Мали. А 10 августа президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой. Лидеры обсудили поставки российских продовольствия, удобрений и топлива в Мали. 

В то же время Россия поставляет Мали вооружение и технику. В частности, 9 августа стало известно, что Москва передала Бамако истребители L-39 и Су-25 и боевые вертолеты Ми-24П и Ми-8, а также тактические транспортные самолеты CASA C-295.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных