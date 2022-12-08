Боррель усомнился в искренности поддержки России африканцами
Искренность африканцев, которые выходят на улицы с плакатами в поддержку России, вызывает сомнения. Одновременно с этим такие действия шокируют, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на заседании комитета Европарламента по борьбе с иностранным вмешательством.
«Россия перекладывает вину, искажает реальность и находит свою аудиторию в определенных частях света. <…> Я говорю, к примеру, о молодых людях на улицах Бамако, которых показывали телеканалы с плакатом: "Путин, ты спас Донбасс и теперь спасешь нас!". Это шокирует!» — поделился Боррель (цитата по «РИА Новости»).
По его мнению, жители Африки, которые заявляют о поддержке линии Москвы, «не знают, где находится Донбасс и кто такой президент Владимир Путин». В то же время, отметил Боррель, Россию поддерживают и жители некоторых стран Европы. В пример он привел Балканы, где, по его словам, можно встретить плакат «Спасибо! С днем рождения, мистер Путин».
Позицию Борреля раскритиковали другие евродепутаты. Так, немецкий чиновник Озлен Демирель заявила о «высокомерном тоне» главы дипломатии ЕС и обвинила его в «недостаточном уважении» к Африке.
Ранее европейские лидеры уже выражали озабоченность расширением военных и дипломатических контактов России в Африке. В конце июля глава МИД РФ Сергей Лавров совершил турне по странам Африки, посетив Египет, Эфиопию, Уганду и Конго.
На фоне перемещений российского министра президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что действия России по отношению к Африке можно охарактеризовать как «пособничество ослабленным политическим властям, или же абсолютно нелегитимным военным хунтам». Слова французского лидера раскритиковал Лавров, отметив, что Макрон мог бы выразиться «более этично».
Кроме того, в августе Франция вывела все свои войска, участвующие в операции «Бархан», из Мали. А 10 августа президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой. Лидеры обсудили поставки российских продовольствия, удобрений и топлива в Мали.
В то же время Россия поставляет Мали вооружение и технику. В частности, 9 августа стало известно, что Москва передала Бамако истребители L-39 и Су-25 и боевые вертолеты Ми-24П и Ми-8, а также тактические транспортные самолеты CASA C-295.
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