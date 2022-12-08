Боррель усомнился в искренности поддержки России африканцами

По его мнению, жители Африки, которые заявляют о поддержке линии Москвы, «не знают, где находится Донбасс и кто такой президент Владимир Путин». В то же время, отметил Боррель, Россию поддерживают и жители некоторых стран Европы. В пример он привел Балканы, где, по его словам, можно встретить плакат «Спасибо! С днем рождения, мистер Путин».