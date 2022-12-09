Главком ВМФ назвал Севморпуть национальным, а не международным

Северный морской путь пролегает вдоль северных берегов России и соединяет европейские и дальневосточные порты РФ, а также устья судоходных сибирских рек. Его протяженность составляет 5600 км от пролива Карские Ворота до бухты Провидения. Навигация в восточном секторе СМП зимой сейчас невозможна без ледокольной проводки (толщина льда достигает 3 м). Проект перехода на круглогодичную навигацию по Севморпути является стратегическим для России. По данным Минвостокразвития, это позволит сделать СМП полноценной альтернативой Суэцкому каналу, сократив более чем на 30% морской путь из Европы в Азию.