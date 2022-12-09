Газета
Политика

Главком ВМФ назвал Севморпуть национальным, а не международным

Ведомости

Северный морской путь (СМП) является российским транспортным коридором, а не международным, заявил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов в комментарии телеканалу Минобороны «Звезда».

«С учетом внешнеполитической обстановки некоторые горячие головы пытаются заявить, что Севморпуть — это международный транспортный путь. Это не международный, а национальный путь, это фасад нашей страны, он будет надежно защищен», – сказал он.

Для того чтобы понятие «Русской Арктики» продолжало иметь монолитный характер, ВМФ продолжит его защищать, а арктическая группировка продолжит усиливаться, пояснил Евменов.

«Это не милитаризация Арктики, а защита своих интересов», – добавил он.

Северный морской путь пролегает вдоль северных берегов России и соединяет европейские и дальневосточные порты РФ, а также устья судоходных сибирских рек. Его протяженность составляет 5600 км от пролива Карские Ворота до бухты Провидения. Навигация в восточном секторе СМП зимой сейчас невозможна без ледокольной проводки (толщина льда достигает 3 м). Проект перехода на круглогодичную навигацию по Севморпути является стратегическим для России. По данным Минвостокразвития, это позволит сделать СМП полноценной альтернативой Суэцкому каналу, сократив более чем на 30% морской путь из Европы в Азию.

В начале августа правительство утвердило план развития СМП до 2035 г. Всего план включает в себя 150 мероприятий, которые входят в пять ключевых разделов: грузовая база, транспортная инфраструктура, грузовой и ледокольный флот, безопасность судоходства по Севморпути, а также управление и развитие судоходства по СМП. На реализацию плана выделено 1,8 трлн руб.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных