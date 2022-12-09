Главком ВМФ назвал Севморпуть национальным, а не международным
Северный морской путь (СМП) является российским транспортным коридором, а не международным, заявил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов в комментарии телеканалу Минобороны «Звезда».
«С учетом внешнеполитической обстановки некоторые горячие головы пытаются заявить, что Севморпуть — это международный транспортный путь. Это не международный, а национальный путь, это фасад нашей страны, он будет надежно защищен», – сказал он.
Для того чтобы понятие «Русской Арктики» продолжало иметь монолитный характер, ВМФ продолжит его защищать, а арктическая группировка продолжит усиливаться, пояснил Евменов.
«Это не милитаризация Арктики, а защита своих интересов», – добавил он.
Северный морской путь пролегает вдоль северных берегов России и соединяет европейские и дальневосточные порты РФ, а также устья судоходных сибирских рек. Его протяженность составляет 5600 км от пролива Карские Ворота до бухты Провидения. Навигация в восточном секторе СМП зимой сейчас невозможна без ледокольной проводки (толщина льда достигает 3 м). Проект перехода на круглогодичную навигацию по Севморпути является стратегическим для России. По данным Минвостокразвития, это позволит сделать СМП полноценной альтернативой Суэцкому каналу, сократив более чем на 30% морской путь из Европы в Азию.
В начале августа правительство утвердило план развития СМП до 2035 г. Всего план включает в себя 150 мероприятий, которые входят в пять ключевых разделов: грузовая база, транспортная инфраструктура, грузовой и ледокольный флот, безопасность судоходства по Севморпути, а также управление и развитие судоходства по СМП. На реализацию плана выделено 1,8 трлн руб.
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