Новак поприветствовал решение Индии не поддерживать потолок цен на нефть

Товарооборот России и Индии в 2021 г. вырос на 46,5% и составил свыше $13,5 млрд. В период с января по сентябрь 2022 г. товарооборот достиг $20,4 млрд, превысив показатель за прошлый год. По итогам восьми месяцев текущего года поставки российской нефти на индийский рынок увеличились до 16,35 млн т. Отмечается, что летом Россия заняла второе место по отгрузке этого энергоресурса в Индию. Помимо этого, вырос экспорт нефтепродуктов и угля.