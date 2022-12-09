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Новак поприветствовал решение Индии не поддерживать потолок цен на нефть

Ведомости

Вице-премьер РФ Александр Новак поприветствовал решение индийского правительства не поддерживать введенный Западом потолок цен на российскую нефть, передает пресс-служба правительства.

«Введение потолка цен на российскую нефть – это антирыночная мера. Она нарушает цепочки поставок и может существенно осложнить ситуацию на глобальных энергетических рынках», — заявил Новак в рамках встречи с чрезвычайным и полномочным послом Индии в России Паваном Капуром. Вице-премьер также отметил ответственный подход России к выполнению своих контрактных обязательств по поставкам энергоресурсов в условиях энергетического кризиса.

В рамках вышеупомянутой встречи стороны отметили рекордный рост товарооборота между Россией и Индией, а также выразили готовность увеличивать торговлю энергоресурсами, включая нефть, уголь, удобрения и др.

Товарооборот России и Индии в 2021 г. вырос на 46,5% и составил свыше $13,5 млрд. В период с января по сентябрь 2022 г. товарооборот достиг $20,4 млрд, превысив показатель за прошлый год. По итогам восьми месяцев текущего года поставки российской нефти на индийский рынок увеличились до 16,35 млн т. Отмечается, что летом Россия заняла второе место по отгрузке этого энергоресурса в Индию. Помимо этого, вырос экспорт нефтепродуктов и угля.

3 декабря страны ЕС согласовали потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель. Документ был опубликован в официальном журнале ЕС 4 декабря. Ограничение вступило в силу 5 декабря вместе с запретом на поставки российской нефти морским путем в страны Евросоюза. Помимо стран ЕС, к потолку также присоединились страны G7 и Австралия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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