США ввели санкции против Памфиловой и некоторых членов российского ЦИК
Министерство финансов США ввело санкции против ряда юридических и 40 физических лиц из России, в частности, против главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллы Памфиловой, следует из заявления ведомства.
В заявлении говорится, что санкции связаны с проведением в сентябре референдума о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Помимо Памфиловой, ограничения коснулись ее заместителя Николая Булаева, секретаря Наталиа Будариной и еще 15 представителей ЦИК.
Помимо этого в черный список попали представители администрации президента Олег Нестеров и Евгений Ким, которых Минфин США обвиняет в создании «фильтрационных пунктов» на подконтрольных России территориях Украины. В ведомстве также утверждают, что Нестеров якобы помогал в организации референдума о присоединении Запорожской области к России.
Минфин США в ноябре внес в черный список 28 компаний и 14 физических лиц из России. Санкции коснулись, в частности, семьи бизнесмена Сулеймана Керимова — его супруги Фирузы Керимовой, а также детей, Гульнары, Амины и Саида. Помимо этого в черном списке оказались глава российской инвестиционной компании Bonum Capital Мурат Алиев и швейцарский бизнесмен Александр Штудхальтер.
После начала специальной военной операции на Украине западные страны усилили ранее введенные санкции в отношении России и добавили к ним новые. В частности, в конце сентября министерство торговли США добавило в санкционный список 57 российских компаний, в том числе «Авиаагрегат», Курчатовский институт, Центральный аэрогидродинамический институт, Московский авиационный институт, Императорский Тульский оружейный завод и др.