США ввели санкции против Памфиловой и некоторых членов российского ЦИК

Помимо этого в черный список попали представители администрации президента Олег Нестеров и Евгений Ким, которых Минфин США обвиняет в создании «фильтрационных пунктов» на подконтрольных России территориях Украины. В ведомстве также утверждают, что Нестеров якобы помогал в организации референдума о присоединении Запорожской области к России.