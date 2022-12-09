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США ввели санкции против Памфиловой и некоторых членов российского ЦИК

Ведомости

Министерство финансов США ввело санкции против ряда юридических и 40 физических лиц из России, в частности, против главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллы Памфиловой, следует из заявления ведомства.

В заявлении говорится, что санкции связаны с проведением в сентябре референдума о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Помимо Памфиловой, ограничения коснулись ее заместителя Николая Булаева, секретаря Наталиа Будариной и еще 15 представителей ЦИК.

Помимо этого в черный список попали представители администрации президента Олег Нестеров и Евгений Ким, которых Минфин США обвиняет в создании «фильтрационных пунктов» на подконтрольных России территориях Украины. В ведомстве также утверждают, что Нестеров якобы помогал в организации референдума о присоединении Запорожской области к России.

Минфин США в ноябре внес в черный список 28 компаний и 14 физических лиц из России. Санкции коснулись, в частности, семьи бизнесмена Сулеймана Керимова — его супруги Фирузы Керимовой, а также детей, Гульнары, Амины и Саида. Помимо этого в черном списке оказались глава российской инвестиционной компании Bonum Capital Мурат Алиев и швейцарский бизнесмен Александр Штудхальтер.

После начала специальной военной операции на Украине западные страны усилили ранее введенные санкции в отношении России и добавили к ним новые. В частности, в конце сентября министерство торговли США добавило в санкционный список 57 российских компаний, в том числе «Авиаагрегат», Курчатовский институт, Центральный аэрогидродинамический институт, Московский авиационный институт, Императорский Тульский оружейный завод и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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