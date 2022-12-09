Канада ввела новые санкции против ЦИК РФ, МВД, ФСИН и СК
МИД Канады объявил о новых санкциях в отношении ЦИК РФ, МВД, ФСИН, Следственного комитета, Министерства юстиции и Федерального агентства по делам национальностей «в связи с систематическими нарушениями прав человека», следует из заявления внешнеполитического ведомства.
«Канада вводит санкции против 33 нынешних или бывших высокопоставленных должностных лиц и шести организаций, причастных к грубым и систематическим нарушениям прав человека в отношении российских граждан», — отмечается в заявлении.
Ограничения также коснулись 22 граждан Ирана, среди которых политики и представители иранского суда. Санкции на Мьянму распространились против 12 физических и 3 юридических лиц. В заявлении канадских властей отмечается, что санкции ввели накануне Дня прав человека.
Канада ранее ввела санкции против вице-премьеров Александра Новака и Дениса Мантурова председателя совета директоров «Газпрома» Виктора Зубкова, министра энергетики Николая Шульгинова, зампреда правления «Газпрома» Виталия Маркелова, главы отдела по работе с инвесторами компании Антона Демченко, официального представителя «Газпрома» Сергея Куприянова, ректора РАНХиГС Владимира Мау.
После начала спецоперации на Украине Канада присоединилась к санкциям западных стран в отношении Москвы. Россия, в свою очередь, неоднократно вводила санкции против официальных и частных лиц Канады, запрещая им въезд на территорию РФ. В «стоп-лист», в частности, Москва добавила председателя Либеральной партии Канады Сьюзан Коуан, экс-главу Банка Канады Марка Карни, а также ряд высокопоставленных военных.