МИД РФ внес в санкционный список 200 граждан Канады
Министерство иностранных дел России в ответ на санкции внесло в черный список 200 граждан Канады, следует из заявления внешнеполитического ведомства.
«В ответ на вводимые официальной Оттавой персональные санкции против российских официальных лиц, военнослужащих, судей, сотрудников правоохранительных органов и общественных деятелей на основе взаимности закрывается въезд для 200 граждан Канады», — говорится в сообщении.
Ограничения коснулись, в частности, министров сельского хозяйства, здравоохранения, природных ресурсов Мари-Клод Бибо, Жан-Ив Дюкло и Джонатана Уилкинсона, а также представителей экспертных кругов, активистов ряда структур и организаций.
МИД Канады ранее сегодня объявил о новых санкциях в отношении ЦИК РФ, МВД, ФСИН, Следственного комитета, Министерства юстиции и Федерального агентства по делам национальностей «в связи с систематическими нарушениями прав человека».
После начала спецоперации на Украине Канада присоединилась к санкциям западных стран в отношении Москвы. Россия, в свою очередь, неоднократно вводила санкции против официальных и частных лиц Канады, запрещая им въезд на территорию РФ. В «стоп-лист», в частности, Москва добавила председателя Либеральной партии Канады Сьюзан Коуан, экс-главу Банка Канады Марка Карни, а также ряд высокопоставленных военных.