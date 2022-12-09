Еще 30 сотрудников загранучреждений России покинут США 1 января
Еще 30 сотрудников российских загранучреждений покинут США 1 января из-за визовых ограничений, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Американцы продолжают свою политику по сокращению дипломатического присутствия России в США. 1 января от нас уезжают еще 30 человек, которые вынуждены уехать из США в силу визовых ограничений со стороны Госдепа», — отметил Антонов (цитата по ТАСС).
По словам дипломата, обстановка вокруг загранучреждений России в США остается напряженной: сотрудники продолжают получать угрозы и предложения «предать Родину и сотрудничать с американскими спецслужбами».
В 2021 г. штат посольства США был урезан на 90% относительно 2016-го: если пять лет назад в нем работали 1200 человек, то с 1 августа прошлого года — 120. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что количество дипломатов, работающих в посольстве США в Москве, начало сокращаться в соответствии с требованиями российской стороны. При этом посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отмечал, что только за время его пребывания в должности более 120 дипломатов и сотрудников российского посольства были также выдворены из США, вместе с семьями это более 300 человек.
Рябков при этом также заявлял, что разрыв отношений между Россией и США не исключен, но он не в интересах российской стороны. «Мы проводим свою политику последовательно, проактивно, а не реактивно, в том числе на американском направлении, руководствуясь сугубо, исключительно нашими национальными интересами», — отмечал тогда он.