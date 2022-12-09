Еще 30 сотрудников загранучреждений России покинут США 1 января

В 2021 г. штат посольства США был урезан на 90% относительно 2016-го: если пять лет назад в нем работали 1200 человек, то с 1 августа прошлого года — 120. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что количество дипломатов, работающих в посольстве США в Москве, начало сокращаться в соответствии с требованиями российской стороны. При этом посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отмечал, что только за время его пребывания в должности более 120 дипломатов и сотрудников российского посольства были также выдворены из США, вместе с семьями это более 300 человек.