Газета
Политика

Еще 30 сотрудников загранучреждений России покинут США 1 января

Ведомости

Еще 30 сотрудников российских загранучреждений покинут США 1 января из-за визовых ограничений, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Американцы продолжают свою политику по сокращению дипломатического присутствия России в США. 1 января от нас уезжают еще 30 человек, которые вынуждены уехать из США в силу визовых ограничений со стороны Госдепа», — отметил Антонов (цитата по ТАСС).

По словам дипломата, обстановка вокруг загранучреждений России в США остается напряженной: сотрудники продолжают получать угрозы и предложения «предать Родину и сотрудничать с американскими спецслужбами».

В 2021 г. штат посольства США был урезан на 90% относительно 2016-го: если пять лет назад в нем работали 1200 человек, то с 1 августа прошлого года — 120. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что количество дипломатов, работающих в посольстве США в Москве, начало сокращаться в соответствии с требованиями российской стороны. При этом посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отмечал, что только за время его пребывания в должности более 120 дипломатов и сотрудников российского посольства были также выдворены из США, вместе с семьями это более 300 человек.

Рябков при этом также заявлял, что разрыв отношений между Россией и США не исключен, но он не в интересах российской стороны. «Мы проводим свою политику последовательно, проактивно, а не реактивно, в том числе на американском направлении, руководствуясь сугубо, исключительно нашими национальными интересами», — отмечал тогда он.

Ранее по теме: Песков: обмен Бута не является признаком улучшения отношений между РФ и США

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных