Песков: обмен Бута не является признаком улучшения отношений между РФ и США
Делать выводы о том, что состоявшийся обмен американской баскетболистки Бриттни Грайнер на российского бизнесмена Виктора Бута является шагом в сторону выхода из кризиса между Россией и США, было бы неверно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии «Известиям».
«Переговоры касались исключительно темы обмена. Неверно делать какие-то гипотетические выводы о том, что это может быть шаг в сторону выхода из того кризиса, который мы имеем в двухсторонних отношениях», – рассказал он.
Эти отношения продолжают оставаться в печальном состоянии, подчеркнул Песков, добавив, что подготовку обмена вели спецслужбы России и США.
Обмен Бута на Грайнер состоялся вчера, 8 декабря, в аэропорту Абу-Даби. Перед обменом Грайнер и Бут были помилованы, им не придется отбывать наказание на территории своих стран. Бут после возвращения в Россию выразил благодарность американской стороне за благородное и уважительное отношение в ходе обмена. По словам его жены Аллы, Бут сейчас чувствует себя ужасно и сильно истощен, поскольку до этого не спал три дня.
Бута арестовали в 2008 г. в Таиланде по запросу Вашингтона, ему предъявили обвинение в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма. Бут провел в заключении в Таиланде 2,5 года, а затем его экстрадировали в США, и суд в 2012 г. приговорил его к 25 годам тюрьмы. Россиянин свою вину категорически не признавал.
Баскетболистку, двукратную олимпийскую чемпионку Грайнер задержали в феврале 2022 г. в аэропорту «Шереметьево», после того как в ее ручной клади обнаружили картриджи к вейпу с добавлением масла гашиша. Уголовное дело было возбуждено по статье о контрабанде наркотиков, Химкинский суд приговорил Грайнер к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 1 млн руб. В суде американка заявила, что использовала марихуану в США с разрешения врачей вместо анальгетика.
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