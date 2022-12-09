Песков: обмен Бута не является признаком улучшения отношений между РФ и США

Обмен Бута на Грайнер состоялся вчера, 8 декабря, в аэропорту Абу-Даби. Перед обменом Грайнер и Бут были помилованы, им не придется отбывать наказание на территории своих стран. Бут после возвращения в Россию выразил благодарность американской стороне за благородное и уважительное отношение в ходе обмена. По словам его жены Аллы, Бут сейчас чувствует себя ужасно и сильно истощен, поскольку до этого не спал три дня.