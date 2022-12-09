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Общество

Жена Бута рассказала о его благодарности американской стороне после обмена

Ведомости

Россиянин Виктор Бут, вернувшийся в Россию после освобождения в США выразил благодарность американской стороне за благородное и уважительное отношение в ходе обмена, сообщила его жена Алла Бут, пишет ТАСС.

«Он сказал, что благодарен американской стороне за то, что его накормили. Я, говорит, столько не ел практически за последние 12 лет. К нему отнеслись очень благородно, с уважением: он не в кандалах ехал, не в наручниках, с ним очень благородно обращались, разговаривали. Все обсудили», — рассказала жена.

Алла Бут также рассказала о состоянии ее мужа после обмена. По ее словам, Бут чувствует себя ужасно и сильно истощен, поскольку до этого не спал три дня. Она пояснила, что это связано с дорогой и «эмоциональной составляющей». Вместе с тем семья россиянина надеется, что США в скором времени передадут все документы и рисунки Бута российскому посольству. Причем, как сообщила Алла Бут, во время обмена американская сторона принесла извинение перед ее мужем за то, что не успела подготовить для передачи его необходимые материалы.

Накануне, 8 декабря, в аэропорту Абу-Даби состоялся обмен американской баскетболистки Бриттни Грайнер на Бута. Перед обменом Грайнер и Бут были помилованы, им не придется отбывать наказание на территории своих стран.

4 августа Химкинский суд приговорил баскетболистку Грайнер к 9 годам колонии. Ее задержали в феврале 2022 г. в аэропорту «Шереметьево», после того как в ее ручной клади обнаружили картриджи к вейпу с добавлением масла гашиша. Уголовное дело было возбуждено по статье о контрабанде наркотиков, Химкинский суд приговорил Грайнер к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 1 млн руб.

Бут же был приговорен американским судом к 25 годам лишения свободы в 2012 г. Его признали виновным по нескольким пунктам, в том числе осудили за сговор с целью продажи оружия. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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