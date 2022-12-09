Жена Бута рассказала о его благодарности американской стороне после обмена

Алла Бут также рассказала о состоянии ее мужа после обмена. По ее словам, Бут чувствует себя ужасно и сильно истощен, поскольку до этого не спал три дня. Она пояснила, что это связано с дорогой и «эмоциональной составляющей». Вместе с тем семья россиянина надеется, что США в скором времени передадут все документы и рисунки Бута российскому посольству. Причем, как сообщила Алла Бут, во время обмена американская сторона принесла извинение перед ее мужем за то, что не успела подготовить для передачи его необходимые материалы.