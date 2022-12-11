В Индии заявили о рекордном объеме экспорта оборонной продукции
Экспорт оборонной продукции Индии в 2021-2022 г. составил рекордные 140 млрд рупий (порядка $1,7 млрд), передает Mint со ссылкой на заявление министра обороны страны Раджнатха Сингха.
Индийские власти считают, что такого результата удалось достичь благодаря политике правительства, которая направлена на увеличение экспорта военной техники в дружественные зарубежные страны. Еще в 2014 г. страна поставляла оборонную продукцию только на 9 млрд рупий ($110,8 млн), сейчас стоит цель увеличить показатели экспорта до более $3 млрд к 2025 г., отметил министр.
По данным минобороны республики, в период с 2017 по 2021 г. экспорт оборонной продукции Индии увеличился почти в шесть раз. Сингх также заявил, что страна стала пятой по величине экономикой с ВВП в размере $3,5 трлн за последние 8,5 года.
«До 2014 г. Индия входила в «хрупкую пятерку» — это слово придумала инвестиционная компания Morgan Stanley. Сегодня мы вышли из этой категории и присоединились к «фантастической пятерке» экономик мира», — сказал министр, прогнозируя, что к 2027 г. Индия станет третьей по величине экономикой после США и Китая.
Политика премьера Нарендры Моди по развитию национального производства Make in India привела к большим затруднениям в закупках зарубежных вооружений. Как писал Bloomberg в сентябре, из-за этого уже к 2026 г. индийские вооруженные силы будут испытывать критический недостаток в вертолетах, а к 2030 г. – нехватку сотен истребителей.
В декабре 2021 г. Россия и Индия подписали контракт о совместном выпуске 600 000 автоматов АК-203, производство которых будет реализовано на заводе в индийском городе Корва. В ноябре прошлого года сообщалось, что Индия начнет производить 700 000 автоматов Калашникова АК-203, а стоимость контракта, по которому страна закажет у России крупную партию оружия, оценивалась в $590 млн.