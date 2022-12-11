В Индии заявили о рекордном объеме экспорта оборонной продукции

По данным минобороны республики, в период с 2017 по 2021 г. экспорт оборонной продукции Индии увеличился почти в шесть раз. Сингх также заявил, что страна стала пятой по величине экономикой с ВВП в размере $3,5 трлн за последние 8,5 года.