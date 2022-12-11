Боррель заявил, что ЕС не потерпит нападений на миссию EULEX в Косово

10 декабря косовские сербы начали возводить баррикады после того, как в Приштине был задержан бывший сотрудник МВД Косово Деян Пантич. Позже полиция заблокировала въезд в край через КПП «Ярине» для автомобилей и пешеходов из центральных районов Сербии. Вечером в тот же день на севере Косово произошли взрывы и стрельба, передавала газета «Вечерние новости».