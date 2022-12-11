Боррель заявил, что ЕС не потерпит нападений на миссию EULEX в Косово
В Евросоюзе не потерпят нападений на их миссию EULEX в Косово, баррикады необходимо убрать немедленно, заявил в Twitter верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
EULEX — специальная миссия Европейского союза в составе 2000 гражданских лиц и представителей правоохранительных органов, находящаяся в Косово с 2008 г.
«ЕС не потерпит нападений на EULEX в Косово или совершения насильственных, преступных деяний на севере. Баррикады должны быть убраны косовскими сербами немедленно»,— написал он.
По его словам, EULEX продолжит координировать деятельность с властями Косово и миссией НАТО KFOR. Все участники должны избегать эскалации, подчеркнул глава дипломатии ЕС.
10 декабря косовские сербы начали возводить баррикады после того, как в Приштине был задержан бывший сотрудник МВД Косово Деян Пантич. Позже полиция заблокировала въезд в край через КПП «Ярине» для автомобилей и пешеходов из центральных районов Сербии. Вечером в тот же день на севере Косово произошли взрывы и стрельба, передавала газета «Вечерние новости».
Как сообщил портал Kosovo Online со ссылкой на заявление EULEX, ночью в Рударе на севере Косово в их разведывательный патруль была «брошена бомба», однако никто из сотрудников позразделения не пострадал.
«Это нападение, а также нападения на косовских полицейских неприемлемы. Мы решительно осуждаем насильственные действия, совершенные вооруженными лицами на севере Косово, в том числе против международного сообщества», — заявила EULEX.
Посол США в Косово Джеффри Ховеньер также заявил в Twitter, что США «решительно осуждают» нападения на EULEX и косовскую полицию, и призвал привлечь виновных к ответственности.