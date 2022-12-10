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Вучич: 15 декабря Приштина подаст заявку на вступление в Евросоюз

Ведомости

Власти Приштины 15 декабря подадут заявку на вступление в Евросоюз, что нарушает нормы союза и достигнутые ранее договоренности, заявил президент Сербии Александр Вучич в обращении к гражданам страны. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Приштина 15 декабря официально с большими фанфарами в Брюсселе подаст заявку на членство в ЕС», – рассказал он. По словам Вучича, для Сербии это «неприятное событие», которое нарушает Вашингтонское соглашение и власти Приштины «не хотят соблюдать договоренности». Президент страны сообщил, что направит письмо лидерам стран, которые не признают независимость Косово – Греции, Испании, Кипру, Словакии и Румынии – с напоминанием, что в ЕС могут вступить только европейские государства, а самопровозглашенная республика таковым не является.

Также Вучич пообещал, что Сербия направит официальный запрос командованию миссии НАТО KFOR о вводе контингента сербской полиции и армии в Косово и Метохию в соответствии с резолюцией 1244 Совета безопасности ООН. Соответствующее решение правительства будет принято 12 декабря. Он добавил, что вероятнее всего запрос будет отклонен.

На следующей неделе, по словам Вучича, правительство и министерство иностранных дел Сербии опубликуют ноты тех стран, которые отозвали ранее признанную независимость Косово.

Ранее днем косовские сербы начали возводить баррикады после того, как в Приштине был задержан бывший сотрудники МВД Косово Деян Пантич. Позже полиция заблокировала въезд в край через КПП «Ярине» для автомобилей и пешеходов из центральных районов Сербии.

В ночь с 8 на 9 декабря директор канцелярии по Косово и Метохии (КиМ) при правительстве Сербии Петар Петкович на внеочередной пресс-конференции заявил, что Сербия рассмотрит возможность возвращения до тысячи сотрудников своих сил безопасности в регион из-за силовых шагов Приштины в населенных этническими сербами районах Косово. Активность косовских силовиков в сербских районах выросла после намерения провести там внеочередные выборы после выхода сербов из институтов власти частично признанного государства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных