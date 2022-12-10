Вучич: 15 декабря Приштина подаст заявку на вступление в Евросоюз

«Приштина 15 декабря официально с большими фанфарами в Брюсселе подаст заявку на членство в ЕС», – рассказал он. По словам Вучича, для Сербии это «неприятное событие», которое нарушает Вашингтонское соглашение и власти Приштины «не хотят соблюдать договоренности». Президент страны сообщил, что направит письмо лидерам стран, которые не признают независимость Косово – Греции, Испании, Кипру, Словакии и Румынии – с напоминанием, что в ЕС могут вступить только европейские государства, а самопровозглашенная республика таковым не является.