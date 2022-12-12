Новая Зеландия ввела санкции против главы Минцифры и Эрнста
Новая Зеландия расширила санкции против России. В список россиян, в отношении которых теперь действуют ограничения, попали глава Минцифры Максут Шадаев и генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Новой Зеландии Нанаи Махуты.
«В их число [граждан, против которых вводятся ограничения] входят представители российских средств массовой информации и информационных агентств, а также министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций [Максут Шадаев], генеральный директор Первого канала [Константин Эрнст]», — сообщила глава МИДа страны.
Она добавила, что в санкционный список также попали сотрудники информационного агентства «Инфорос», «Южного фронта» и портала «Фонд стратегической культуры». Всего в рамках нового раунда ограничения коснулись 23 россиян, уточнили в новозеландском ведомстве.
В пресс-службе отметили, что с начала спецоперации на Украине Новая Зеландия ввела санкции против 1200 россиян и компаний РФ.
В предыдущий раз страна расширяла список ограничений в конце ноября. Под санкции в том числе попали глава ЦБ Эльвира Набиуллина, указанные как «дочери [президента РФ] Владимира Путина» Мария Воронцова и Катерина Тихонова, а также жена и дети пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который на тот момент уже находился под новозеландскими санкциями.
Ранее на фоне начала спецоперации России на Украине против Эрнста ограничения ввели ЕС, Великобритания и Канада. Шадаев также находится под канадскими санкциями.