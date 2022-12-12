Новая Зеландия ввела санкции против главы Минцифры и Эрнста

В предыдущий раз страна расширяла список ограничений в конце ноября. Под санкции в том числе попали глава ЦБ Эльвира Набиуллина, указанные как «дочери [президента РФ] Владимира Путина» Мария Воронцова и Катерина Тихонова, а также жена и дети пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который на тот момент уже находился под новозеландскими санкциями.