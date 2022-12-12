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Новая Зеландия ввела санкции против главы Минцифры и Эрнста

Ведомости

Новая Зеландия расширила санкции против России. В список россиян, в отношении которых теперь действуют ограничения, попали глава Минцифры Максут Шадаев и генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Новой Зеландии Нанаи Махуты.

«В их число [граждан, против которых вводятся ограничения] входят представители российских средств массовой информации и информационных агентств, а также министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций [Максут Шадаев], генеральный директор Первого канала [Константин Эрнст]», — сообщила глава МИДа страны.

Она добавила, что в санкционный список также попали сотрудники информационного агентства «Инфорос», «Южного фронта» и портала «Фонд стратегической культуры». Всего в рамках нового раунда ограничения коснулись 23 россиян, уточнили в новозеландском ведомстве.

В пресс-службе отметили, что с начала спецоперации на Украине Новая Зеландия ввела санкции против 1200 россиян и компаний РФ.

В предыдущий раз страна расширяла список ограничений в конце ноября. Под санкции в том числе попали глава ЦБ Эльвира Набиуллина, указанные как «дочери [президента РФ] Владимира Путина» Мария Воронцова и Катерина Тихонова, а также жена и дети пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который на тот момент уже находился под новозеландскими санкциями.

Ранее на фоне начала спецоперации России на Украине против Эрнста ограничения ввели ЕС, Великобритания и Канада. Шадаев также находится под канадскими санкциями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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