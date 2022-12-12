Виктор Бут стал членом ЛДПР
Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий принял в состав партии Виктора Бута. Об этом он сообщил в ходе всероссийского слета ЛДПР.
«Мужественный человек, который стал символом борьбы за принципы, за духовные и нравственные устои сегодняшней России, долгие годы в застенках. <...> Я хочу поблагодарить Виктора Анатольевича [Бута] за принятое решение и принять его в ряды партии ЛДПР», — сказал Слуцкий.
8 декабря Бут вернулся в Россию после состоявшегося в аэропорту Абу-Даби обмена заключенными с американской стороной. Из России в США, в свою очередь, улетела баскетболистка Бриттни Грайнер, которая была задержана в феврале этого года в «Шереметьево» после того, как в ее ручной клади обнаружили картриджи к вейпу с добавлением масла гашиша. Перед обменом Грайнер и Бут были помилованы, им не придется отбывать наказание на территории своих стран.
Бута арестовали в 2008 г. в Таиланде по запросу Вашингтона, ему предъявили обвинение в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма. Бут провел в заключении в Таиланде 2,5 года, а затем его экстрадировали в США и суд в 2012 г. приговорил его к 25 годам тюрьмы. Россиянин свою вину категорически не признавал.