В Госдуму внесли законопроект о возможности голосовать на выборах с 16 лет

Депутаты предложили внести основные изменения в федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Из пояснительной записки к законопроекту следует, что уменьшение возраста голосующих поможет вовлечь в избирательный процесс молодежь, а также повысить явку на выборах.