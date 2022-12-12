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В Госдуму внесли законопроект о возможности голосовать на выборах с 16 лет

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Фракция ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о возможности голосования с 16 лет, следует из документа, размещенного в электронной базе нижней палаты.

Депутаты предложили внести основные изменения в федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Из пояснительной записки к законопроекту следует, что уменьшение возраста голосующих поможет вовлечь в избирательный процесс молодежь, а также повысить явку на выборах.

«Наделение шестнадцатилетних граждан политическими правами, обеспечение их правом голосовать на выборах считаем вполне обоснованным. Если человек может работать, создавать семью, заводить детей, то он должен иметь право и выбирать власть», — отмечается в записке.

Согласно действующему закону, гражданин, достигший на день голосования возраста 18 лет, получает избирательное право. Он может принимать участие в выборах, а именно: избирать (активное избирательное право) и быть избранным (пассивное избирательное право).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных