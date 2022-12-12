Песков: США пока не приглашали Россию на форум АТЭС
США пока не предпринимали каких-либо официальных действий в связи с приглашением России на мероприятия в рамках форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в следующем году, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нужно ориентироваться на официальные источники. По официальным каналам пока никаких действий на этот счет нет», – сказал Песков.
Ранее представитель Вашингтона в АТЭС Мэтт Мюррей сообщил, что США, будучи «хорошими распорядителями» саммита, пригласят Москву для участиях в заседаниях форума, передавало агентство Reuters.
В мае на встрече министров торговли АТЭС представители Японии, США, Канады, Австралии и Новой Зеландии покинули заседание во время выступления министра экономического развития России Максима Решетникова в знак протеста против специальной военной операции на Украине. Российская делегация в тот же день поступила аналогичным образом во время выступления представителя США Кэтрин Тай.
В этом году саммит АТЭС на уровне лидеров стран и глав делегаций проходил 18-19 ноября в столице Таиланда Бангкоке, российскую делегацию возглавил первый вице-премьер Андрей Белоусов. В следующем году саммит будет проходить в Сан-Франциско.
Сейчас в состав АТЭС входит 21 страна и территория Азиатско-Тихоокеанского региона, всего в них проживает 2,8 млрд человек. В состав АТЭС, кроме России, входят 20 участников: Австралия, Бруней, Вьетнам, Индонезия, Канада, Китай, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа – Новая Гвинея, Перу, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Чили, Южная Корея и Япония, а также Гонконг и Тайвань.