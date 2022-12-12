Песков: США пока не приглашали Россию на форум АТЭС

В мае на встрече министров торговли АТЭС представители Японии, США, Канады, Австралии и Новой Зеландии покинули заседание во время выступления министра экономического развития России Максима Решетникова в знак протеста против специальной военной операции на Украине. Российская делегация в тот же день поступила аналогичным образом во время выступления представителя США Кэтрин Тай.