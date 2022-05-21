Представители пяти стран покинули встречу АТЭС во время выступления Решетникова
Представители Японии, США, Канады, Австралии и Новой Зеландии покинули встречу министров торговли Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во время выступления министра экономического развития России Максима Решетникова. Об этом со ссылкой на официальных лиц Японии сообщил портал Kyodo, также информацию подтвердил официальный представитель МИДа Таиланда Тани Санграт.
«Да. Я могу подтвердить, что это правда», — сказали в министерстве (цитата по ТАСС).
Министры покинули саммит АТЭС во время открытия двухдневной конференции в Бангкоке в знак протеста против специальной военной операции на Украине, пишет Kyodo. Встреча министров торговли стала первой за три года после ослабления ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
В состав АТЭС входят 19 стран и две китайские территории — Гонконг и Тайвань. В их числе 12 учредителей: Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония. Участниками АТЭС являются КНР, Мексика и Папуа — Новая Гвинея, Чили, Россия, Вьетнам и Перу.