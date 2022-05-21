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Представители пяти стран покинули встречу АТЭС во время выступления Решетникова

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Представители Японии, США, Канады, Австралии и Новой Зеландии покинули встречу министров торговли Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во время выступления министра экономического развития России Максима Решетникова. Об этом со ссылкой на официальных лиц Японии сообщил портал Kyodo, также информацию подтвердил официальный представитель МИДа Таиланда Тани Санграт.

«Да. Я могу подтвердить, что это правда», — сказали в министерстве (цитата по ТАСС). 

Министры покинули саммит АТЭС во время открытия двухдневной конференции в Бангкоке в знак протеста против специальной военной операции на Украине, пишет Kyodo. Встреча министров торговли стала первой за три года после ослабления ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. 

В состав АТЭС входят 19 стран и две китайские территории — Гонконг и Тайвань. В их числе 12 учредителей: Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония. Участниками АТЭС являются КНР, Мексика и Папуа — Новая Гвинея, Чили, Россия, Вьетнам и Перу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных