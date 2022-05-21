Представители пяти стран покинули встречу АТЭС во время выступления Решетникова

Министры покинули саммит АТЭС во время открытия двухдневной конференции в Бангкоке в знак протеста против специальной военной операции на Украине, пишет Kyodo. Встреча министров торговли стала первой за три года после ослабления ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.