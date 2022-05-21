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Российская делегация покинула встречу АТЭС во время доклада США

Ведомости

Делегация России покинула встречу министров торговли Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во время выступления представителя США. Фотографию с пустым креслом министра экономического развития Максима Решетникова разместило ведомство в своем Telegram-канале.

«Доклад главы торгового ведомства США Кэтрин Тай на совещании министров торговли АТЭС», — говорится в сообщении Минэкономразвития.

Один из участников форума в Бангкоке подтвердил ТАСС, что во время трансляции выступления американского представителя российская делегация покинула зал. «Делегация вернулась в зал, когда слово было передано другим участникам встречи», — сообщил он.

Ранее по теме: Представители пяти стран покинули встречу АТЭС во время выступления Решетникова

Ранее сегодня во время выступления Максима Решетникова встречу министров торговли АТЭС покинули представители Японии, США, Канады, Австралии и Новой Зеландии. 

Министры ушли с саммита АТЭС во время открытия двухдневной конференции в Бангкоке в знак протеста против специальной военной операции на Украине, писало Kyodo. Встреча министров торговли стала первой за три года после ослабления ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. 

В состав АТЭС входят 19 стран и две китайские территории — Гонконг и Тайвань. В их числе 12 учредителей: Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония. Участниками АТЭС являются КНР, Мексика и Папуа — Новая Гвинея, Чили, Россия, Вьетнам и Перу.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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