Российская делегация покинула встречу АТЭС во время доклада США
Делегация России покинула встречу министров торговли Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во время выступления представителя США. Фотографию с пустым креслом министра экономического развития Максима Решетникова разместило ведомство в своем Telegram-канале.
«Доклад главы торгового ведомства США Кэтрин Тай на совещании министров торговли АТЭС», — говорится в сообщении Минэкономразвития.
Один из участников форума в Бангкоке подтвердил ТАСС, что во время трансляции выступления американского представителя российская делегация покинула зал. «Делегация вернулась в зал, когда слово было передано другим участникам встречи», — сообщил он.
Ранее сегодня во время выступления Максима Решетникова встречу министров торговли АТЭС покинули представители Японии, США, Канады, Австралии и Новой Зеландии.
Министры ушли с саммита АТЭС во время открытия двухдневной конференции в Бангкоке в знак протеста против специальной военной операции на Украине, писало Kyodo. Встреча министров торговли стала первой за три года после ослабления ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
В состав АТЭС входят 19 стран и две китайские территории — Гонконг и Тайвань. В их числе 12 учредителей: Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония. Участниками АТЭС являются КНР, Мексика и Папуа — Новая Гвинея, Чили, Россия, Вьетнам и Перу.